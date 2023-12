Navalny è sparito: "Non è in carcere"

Aleksei Navalny è sparito. Il suo nome non risulta più nell'elenco dei detenuti della colonia penale Ik-6 di Melekhovo, nella regione di Vladimir, in cui fino alla scorsa settimana scontava la sua condanna. Sarebbe stato trasferito altrove, ma non si sa ancora dove, anche se le autorità carcerarie non lo hanno ammesso, come denunciato dagli avvocati di Navalny che si sono recati personalmente alla colonia penale, e a Ik-7, sempre nella stessa regione, come rende noto la portavoce Kira Yarmish in un tweet. Da sei giorni non si hanno sue notizie.

Il portavoce di Navalny: "Il carcere dice che è stato trasferito"

La portavoce di Alexey Navalny ha dichiarato sui social media che i funzionari della colonia penale numero 6 di Melekhovo hanno detto all'avvocato dell'oppositore russo che questi "non è più negli elenchi" del centro detentivo, ma "si rifiutano di dire dove è stato trasferito". La notizia è stata riportata dalla testata giornalistica online russa Meduza. Dopo la condanna a 19 anni inflittagli ad agosto con accuse di "estremismo" ritenute di ovvia matrice politica, ci si aspetta che Navalny sia trasferito in un carcere di massima sicurezza.

"Sono appena usciti dall'IK-6 di Melekhovo e hanno detto a un avvocato che il prigioniero Navalny non è più sulla loro lista dei detenuti. Si rifiutano di dire dove sia stato trasferito", ha dichiarato Yarmish in un tweet ripreso da vari media russi e internazionali. "Venerdì e per tutta la giornata di oggi, né" la colonia penale "IK-6 né l'IK-7 hanno risposto" agli avvocati, ha scritto ancora la portavoce di Navalny. "Ovviamente il comando ormai è stato dato. Dove sia Alexey è ancora ignoto".