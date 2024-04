"Si può nutrire della luce del sole", e fa morire di fame il figlio neonato

Un uomo ha fatto morire di fame suo figlio neonato, per provare a dimostrare che avrebbe potuto sopravvivere nutrendosi solo della luce del sole, come una pianta. Il 44enne russo Maxim Lyutyi, un blogger specializzato in lifestyle, ha ammesso la sua colpevolezza in un'ultima apparizione in tribunale prima della sentenza di questa settimana a Sochi. Il tribunale ha condannato lui e la sua compagna Oxana Mironova, di 34 anni, per non aver nutrito adeguatamente il piccolo Kosmos, che aveva meno di un mese, ed è morto per una "polmonite e per cachessia", uno stato di profondo deperimento generale.

L'uomo ora rischia fino a otto anni di carcere e una multa per "inflizione intenzionale di gravi lesioni personali". In precedenza, aveva cercato di addossare la colpa alla compagna, che ha già ricevuto una condanna non detentiva a due anni di "lavori forzati". Come riporta il tabloid britannico Daily Mail, al processo è stato spiegato che Lyutyi voleva allevare il neonato con il prana-eating, una dieta in cui le persone rimangono senza cibo e acqua per molto tempo e si "nutrono del sole". L'uomo è stato accusato di aver impedito a Mironova di allattare il bambino ed è stato descritto come un "fanatico radicale del cibo crudo". "Voleva fare esperimenti sul bambino, nutrirlo esclusivamente con il sole e poi pubblicizzare agli altri che questo è il modo in cui si può mangiare", ha detto uno dei testimoni.

Galina, la madre di della sua compagna, ha accusato anche il blogger di gestire una "setta". "Ero contraria al fatto che mia figlia facesse parte di questa setta. Sentivo tutto e le dicevo che Maxim era pazzo, ma lei non mi ascoltava. Oxana viveva lì come una cavia. Ogni volta diventava più fredda con me... Era la sua schiava", ha denunciato la donna. Un altro parente di Mironiva ha detto: "Oxana mi ha detto che aveva paura di lui. Voleva lasciarlo molte volte, ma lui la tratteneva. Voleva far diventare suo figlio un uomo che mangia solo il sole". Olesya Nikolayeva, cugina di Oxana, ha sostenuto che la donna "cercava segretamente di allattare il bambino, ma aveva molta paura di Maxim. Come è possibile nutrire il bambino con la luce del sole? Un bambino ha bisogno del latte della madre". Solo alla fine i due alla fine hanno deciso di portare il neonato emaciato dai medici, ma il personale medico non ha potuto fare nulla.