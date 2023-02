Reznikov lascia il ministero della Difesa di Kiev, via dopo lo scandalo corruzione

Il ministro ucraino della Difesa, Oleksii Reznikov, ha lasciato l'incarico. Ha ufficializzato lui stesso la notizia con un tweet "Grazie a tutti per il supporto e per le critiche costruttive. Traiamo le conclusioni. Continuiamo le riforme. Anche durante la guerra. Stiamo rafforzando la difesa e lavorando per la vittoria. Gloria all'Ucraina!", le parole di Reznikov.

Secondo il Guardian dovrebbe però restare nell'esecutivo, forse a capo di un altro ministero. Al suo posto dovrebbe essere nominato il capo dell'intelligence militare, Kyrylo Budanov, ora a capo del servizio di intelligence militare.

Rezniko guidava a Difesa dal 4 novembre 2021. L'addio alla poltrona non stupisce però. Il suo ministero nelle scorse settimane è stato al centro di uno scandalo per corruzione: con appalti a prezzi gonfiati per i pranzi dei soldati e la fornitura di giubbotti antiproiettile difettosi alle truppe. Due inchieste per cui non è stato indagato direttamente Reznikov, ma alcuni suoi vice e collaboratori.