Orlando Harris: l'ex alunno che entra a scuola, urla "morirete tutti" e inizia a sparare. Tre morti e sette feriti

Morire a scuola sotto i colpi di un'arma da fuoco: è successo di nuovo, per l'ennesima volta, negli Usa. Ad aprire il fuoco nel liceo di St Louis, nel Missouri, uccidendo due persone e ferendone altre sette è stato un ex alunno, il diciannovenne Orlando Harris. Il ragazzo è entrato nella scuola poco dopo le nove del mattino e avrebbe urlato: "Morirete tutti". La polizia è arrivata sulla scena intorno alle 9.15 e ne è scaturito un conflitto a fuoco con Harris che, colpito, è stato trasportato in ospedale dove è stato dichiarato deceduto.

La sparatoria nel liceo di St Louis

Orlando Harris, 19 anni, si era diplomato l'anno scorso: non aveva precedenti penali e non si intuisce alcun possibile movente per la sparatoria, almeno secondo le informazioni disponibili alla polizia al momento. Il giovane avrebbe avuto problemi psichiatrici. Harris è stato ucciso dalla polizia dopo uno scambio di colpi di pistola durato due minuti. Le vittime sono state identificate come una donna di 61 anni, l'insegnante Jean Kirk Kuczka, madre di cinque figli, ex star dell'hockey giovanile, ricordata oggi da tutti per la sua gentilezza, e una studentessa di 16 anni, Alex Bell.

Le vittime

Altre sette persone sono rimaste ferite e sono state portate in centri sanitari. Quattro studenti hanno riportato ferite da arma da fuoco o escoriazioni, due hanno subito lividi e uno ha una caviglia rotta.

L'allarme è scattato intorno alle 9:10 ora locale presso la Central Visual and Performing Arts High School. Quando la polizia è arrivata sul posto, gli studenti che stavano fuggendo dalla struttura e hanno raccontato che una persona stava sparando all'interno. Una ragazza terrorizzata ha detto di essersi trovata faccia a faccia con Harris prima che la sua pistola si inceppasse e lei fosse in grado di correre fuori. L'aggressore e la polizia hanno scambiato colpi d'arma da fuoco. Harris è stato stato ferito e trasportato in ospedale, dove è poi morto.

Non è chiaro come Harris sia riuscito a entrare nell'edificio, che ha guardie di sicurezza, porte chiuse e metal detector.

Le armi facili negli Usa

Harris aveva una pistola e quasi una dozzina di caricatori di munizioni. La sparatoria a scuola di lunedì è stata la quarantesima quest'anno negli Usa con morti o feriti, secondo un conteggio di Education Week, il numero più alto da quando l'ente ha iniziato a monitorare le sparatorie nel 2018.

Negli ultimi anni, le sparatorie nelle scuole sono aumentate negli Stati Uniti, con episodi come la sparatoria alle scuole elementari di Sandy Hook nel 2012, che ha ucciso 26 persone, e la sparatoria alla Robb Elementary di Uvalde, che ha ucciso 19 bambini e due insegnanti. Durante il briefing quotidiano con la stampa, la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha lanciato un messaggio al Senato degli Stati Uniti (con una maggioranza di Democratici, che però non hanno abbastanza seggi per far passare iniziative di controllo sulle armi) per far passare un veto sui fucili d'assalto. "Ogni giorno in cui il Senato non riesce a inviare un divieto sulle armi d'assalto sulla scrivania del Presidente (per la firma) o aspetta a prendere altre azioni di buon senso e' un giorno di ritardo per le nostre famiglie e comunita' colpite dalla violenza delle armi", ha detto Jean-Pierre.

Lo scorso luglio, la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, controllata dai Democratici, ha appoggiato un'iniziativa per vietare le armi d'assalto negli Stati Uniti, ma è stata bocciata al Senato. Gli Stati Uniti hanno approvato un veto federale sulle armi d'assalto nel 1994, ma è scaduto nel 2004 senza essere rinnovato dal Congresso.