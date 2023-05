La polizia cercava due minorenni scomparse: trovata casa dell'orrore con 7 cadaveri

Durante la ricerca di due adolescenti scomparse la polizia dell'Oklahoma si è imbattuta in una scoperta raccapricciante. Sette cadaveri sono stati trovati in una casa di proprietà di un uomo, Jesse L. McFadden, 39 anni, già condannato per molestie sessuali.

I sette corpi non sono stati identificati e le autorità non hanno chiarito se si tratta anche dei resti delle ragazze scomparse, di 14 e 16 anni. Lo sceriffo della contea di Okmulgee Eddy Rice ha tuttavia lasciato pochi dubbi sul destino delle ragazze Ivy Webster e Brittany Brewer, scomparse dopo aver passato una serata a casa di un amico.

È successo nella città di Henryetta, a sud di Tulsa: qui secondo il quotidiano locale The Tulsa World le due ragazze adolescenti erano state viste l'ultima volta a bordo di una Chevrolet Avalanche bianca con un uomo identificato come Jesse McFadden. Quest'ultimo doveva comparire lunedì in tribunale nella contea di Muskogee per rispondere alle accuse di pedopornografia ma non si sarebbe presentato in tribunale ed è proprio in quel momento che è stato emesso un mandato di arresto che ha portato alla terribile scoperta.