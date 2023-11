Il peggior attacco con droni su Kiev dall'inizio della guerra in Ucraina

Mentre il Paese si prepara a un nuovo lungo inverno di guerra, droni kamikaze iraniani lanciati dalla Russia su Kiev. Cinque persone, tra cui un bambino di 11 anni, sono rimaste ferite durante l'attacco, secondo quanto hanno riferito le autorità locali di Kiev . L'allerta aerea nella capitale è durata sei ore e la caduta di detriti da parte dei droni ha provocato incendi e danneggiato gli edifici della capitale, con persone intrappolate sotto le macerie.

Diversi edifici sono stati danneggiati. Quello subito da Kiev è ''il peggior attacco condotto dai militari russi con droni iraniani sulla capitale dell'Ucraina da quando è iniziata l'invasione su larga scala della Russia'', nel febbraio del 2022, secondo Mykhailo Shamanov, capo dell'amministrazione militare della capitale ucraina.

''La Russia ha lanciato circa 70 droni 'Shahed' contro l'Ucraina proprio alla vigilia della giornata di commemorazione del genocidio dell'Holodomor - scrive in un tweet il presidente ucraino Volodymyr Zelensky - La leadership russa sembra orgogliosa della propria capacità di uccidere le persone. "I nostri uomini - continua - hanno abbattuto la maggior parte dei droni, ma non tutti. Continuiamo a lavorare per rafforzare la nostra difesa aerea e unire il mondo nella lotta contro il terrorismo russo. Lo Stato terrorista deve essere sconfitto e ritenuto responsabile delle sue azioni'', ha concluso.

They sought to humiliate us, wear us out, and annihilate us. They failed. They wanted to conceal the truth from us and cover up terrible crimes. They failed. They wanted to confuse, deceive, and cause us to lose our faith, forget, and thus forgive. They failed. And today, with… pic.twitter.com/Akv8tdZW1S