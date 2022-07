Una pillola anticoncezionale senza prescrizione per evitare i divieti all'aborto negli Usa

Un'azienda farmaceutica francese ha chiesto il permesso di vendere una pillola anticoncezionale vendibile senza prescrizione negli Stati Uniti. Due settimane fa la Corte Suprema aveva abolito la storica sentenza Roe vs. Wade con cui nel 1973 la stessa Corte aveva legalizzato l'aborto negli Usa. "La Costituzione non conferisce il diritto all'aborto" si leggeva nella sentenza. Ora, la Hra, azienda farmaceutica francese esperta nella produzione di farmaci anticoncezionali, con la sua richiesta di autorizzazione alla messa in commercio alla Food and Drug Administration (Fda)rischia di alzare un polverone. L'azienda ha subito dichiarato che il tempismo della richiesta non è correlato alla recente decisione della Corte Suprema e si aspetta un pronunciamento dell'Fda entro metà 2023. L'anno scorso, l'Hra aveva ottenuto l'approvazione nel Regno Unito per la prima pillola anticoncezionale disponibile senza prescrizione medica.

Le pillole anticoncezionali negli Stati Uniti

Le pillole a base di ormoni sono state a lungo la forma più comune di farmaci anticoncezionali usata da milioni di donne dagli anni '60. Questi farmaci hanno sempre richiesto una prescrizione, anche per permettere ai medici di verificare la presenza di condizioni che possano aumentare il rischio di coaguli di sangue rari, ma pericolosi, uno degli effetti collaterali della pillola.

La casa farmaceutica francese ha presentato anni di ricerche per convincere la Food and Drug Administration, l'ente regolatore dei farmaci negli Stati Uniti, che le donne possono proteggersi in sicurezza per tali rischi e utilizzare la pillola in modo efficace. "Per un prodotto che è stato disponibile negli ultimi 50 anni, che è stato utilizzato in sicurezza da milioni di donne, abbiamo pensato che fosse giunto il momento di renderlo più disponibile", ha affermato Frederique Welgryn, chief strategy officer di Hra. L'approvazione della Fda potrebbe arrivare l'anno prossimo e si applicherebbe solo alla pillola di Hra, che sarebbe venduta con il suo marchio originale, Opill. L'azienda ha acquisito un farmaco vecchio di decenni prodotto da Pfizer nel 2014, ma attualmente non commercializzato negli Stati Uniti.

Fda sotto i riflettori

La decisione sulla potenziale autorizzazione alla messa in commercio della pillola mette l'Fda sotto i riflettori della polemica politica. Alla fine dell'anno scorso, l'agenzia è stata condannata dagli oppositori dell'aborto ed elogiata dai difensori dei diritti delle donne quando ha allentato l'accesso alle pillole abortive. L'agenzia ha affrontato pressioni politiche simili nel 2006 quando ha approvato l'uso da banco della pillola contraccettiva di emergenza Piano B.

Deputati democratici hanno chiesto alla Fda di prendere rapidamente in considerazione la richiesta dell'azienda francese: "Esortiamo la Fda a esaminare le domande per le pillole anticoncezionali da banco senza indugio e basandosi esclusivamente sui dati", hanno affermato più di 50 membri del Pro-Choice Caucus della Camera in una lettera a marzo.

In ogni caso, le aziende devono dimostrare che i consumatori possono valutare i rischi e utilizzarlo in modo sicuro ed efficace senza la supervisione di professionisti. Hra ha trascorso sette anni a condurre gli studi richiesti dalla Fda, incluso uno studio che ha seguito 1.000 donne che assumevano la sua pillola per sei mesi. Dietro gli sforzi dell'azienda c'è una coalizione di ricercatori e difensori della salute delle donne che hanno lavorato per quasi due decenni per rendere i contraccettivi più accessibili, specialmente ai gruppi con meno accesso all'assistenza sanitaria.

Come funziona la pillola anticoncezionale senza prescrizione

La pillola proposta da Hra contiene un unico ormone sintetico, il progestinico, che impedisce la gravidanza bloccando lo sperma dalla cervice. La maggior parte delle pillole anticoncezionali contiene progestinico più estrogeni, che possono aiutare a rendere le mestruazioni più leggere e regolari. Le pillole di solo progestinico sono generalmente raccomandate per le donne che non possono assumere le più popolari pillole combinate a causa di problemi di salute.

Ma gli estrogeni sono causa del maggior rischio di coaguli di sangue associato ai contraccettivi orali. Come riporta Associated Press le linee guida di Fda mette in guardia contro il loro uso in alcune donne già a rischio di problemi cardiaci, come quelle che fumano e hanno più di 35 anni. Per la maggior parte delle donne, i farmaci sono estremamente sicuri. Ogni 10mila donne che assumono pillole combinate ogni anno, da tre a nove hanno un coagulo di sangue, secondo i dati della Fda. In assenza di pillola, il tasso di coaguli è tra uno e cinque ogni 10mila donne. I professionisti medici sottolineano che i tassi di coagulazione del sangue sono molto più alti nelle donne in gravidanza, quando i livelli ormonali e il flusso sanguigno ridotto aumentano il rischio di coagulazione. La decisione della Fda dovrebbe arrivare a metà 2023.