Politico ucciso in diretta tv pochi giorni dopo il figlio: il video

Un politico indiano è stato ucciso in diretta televisiva insieme a suo fratello. Atiq Ahmed, che era sotto scorta della polizia e che è stata condannato per rapimento, stava parlando con i giornalisti a Prayagraj, dell'Uttar Pradesh, quando un commando formato da tre persone ha fatto fuoco su di lui. Nella sparatoria sono stati feriti anche un poliziotto e un cronista.

Attenzione il video contiene immagini forti sconsigliate a un pubblico sensibile

Poco prima di venire colpito fatalmente, Ahmed stava rispondendo a una domanda sul funerale del figlio adolescente, che pochi giorni prima era stato ucciso dalla polizia, secondo quanto riporta la Bbc. I casi di omicidi eccellenti da parte di poliziotti non sono rari nell'Uttar Pradesh: più di 180 persone accusate di vari crimini sono state uccise dalla polizia negli ultimi sei anni. Gli attivisti per i diritti li definiscono omicidi extragiudiziali, cosa che le autorità negano, sostenendo che le morti siano state causate da conflitti a fuoco scatenati dalle vittime.

Ahmed aveva denunciato nei giorni scorsi di temere di venire ucciso dalla polizia, così come era successo al figlio. Per alcuni esperti, l'attentato in cui ha perso la vita presenta diversi aspetti controversi: il politico aveva diversi nemici.

In oltre vent'anni di carriera, Ahmed è stato accusato di vari crimini, tra cui omicidio ed estorsione. Un tribunale locale lo ha condannato all'ergastolo nel marzo di quest'anno in un caso di rapimento, ma altri procedimenti era in corso contro di lui. Come scrive la Bbc, Ahmed era sospettato di essere a capo di un'organizzazione mafiosa. Il suo omicidio è avvenuto mentre la polizia stava trasportando lui e il fratello (anche questi condannato per rapimento) dal carcere al tribunale per testimoniare a un processo a loro carico.