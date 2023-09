Perché il primo sottomarino "made in Taiwan" è un punto di svolta

Con il timore di una ipotetica occupazione cinese di Taiwan - tema che sta animando il dibattito politico in vista delle elezioni presidenziali nel gennaio 2024 - Taipei presenta il suo primo sottomarino progettato e assemblato a livello domestico.

Dall'alto valore politico e simbolico, il nuovo gioiello militare taiwanese è un sommergibile ad alimentazione diesel-elettrica, messo a punto nei cantieri navali Csbc. Denominato 'Hai Kun' (in onore del mitico ed enorme pesce che può anche volare, secondo la letteratura classica cinese), il sottomarino è uno delle otto unità dell'ambizioso piano per rafforzare le difese di Taiwan e per scongiurare una potenziale invasione da parte della Cina. Il ministero della Difesa ha organizzato il suo varo e un test di navigazione in mare alla presenza della presidente Tsai Ing-wen, che ha avviato l'ambizioso progetto di modernizzazione delle sue forze armate quando è entrata in carica nel 2016. Costruire i propri sottomarini è stata a lungo una priorità dei leader di Taiwan, ma il programma ha subito un'accelerazione sotto la presidenza Tsai, che ha aumentato le spese militari fino a quasi raddoppiare il budget nel suo mandato.

Video di Tingting Liu/Twitter

Dopo il varo, il sottomarino costato 1,54 miliardi di dollari sarà sottoposto a diversi test e consegnato alla marina taiwanese entro fine 2024. Ma un altro sottomarino è in produzione per essere messo a disposizione della marina. Taipei punta a gestire una flotta di dieci sottomarini, includendo i due più vecchi di fabbricazione olandese, e di dotarli di missili per scoraggiare le velleità cinesi. Taiwan spera di schierare almeno due di questi sottomarini sviluppati a livello nazionale entro il 2027 (data di una probabile invasione cinese dell'isola), e possibilmente dotare i modelli successivi di missili. Il capo del programma sottomarino nazionale, l'ammiraglio Huang Shu-kuang, ha detto la scorsa settimana che l'obiettivo era di respingere i tentativi di Pechino di invasione o blocco navale, almeno per guadagnare il tempo necessario all'arrivo del sostegno delle forze statunitensi e giapponesi, dato per scontato.

Il Global Times, il tabloid nazionalista di Pechino, ha affermato che Taipei "sta sognando a occhi aperti" e che il piano dei sommergibili è "solo un'illusione". L'esercito cinese, ha scritto in settimana la testa del Quotidiano del Popolo, "ha già costruito una rete antisommergibile multidimensionale in tutta l'isola".

Il ministero della Difesa cinese, rispondendo a una domanda durante una conferenza stampa mensile sul sottomarino e su come potrebbe impedire alla Cina di circondare l'isola, ha affermato che Taiwan "si sta sopravvalutando e sta tentando qualcosa di impossibile".