Francia, uomo armato di coltello uccide professore e ferisce altre persone. "Ha gridato Allah Akbar"

Un uomo armato di coltello ha ucciso un insegnante e ferito diverse persone nel liceo Gambetta di Arras, nel Nord della Francia. Secondo le informazioni raccolte dall'emittente Bfmtv, prima di passare all'azione il sospettato - un giovane di circa 20 anni - avrebbe gridato "Allah Akhbar". Si tratterebbe di un ex studente dello stesso liceo. Ora è stato arrestato dalla polizia. Sempre Bfmtv riferisce che sarebbe stato arrestato anche il fratello del sospettato, ma le notizie sono ancora incerte.

Nell'attacco sono rimaste ferite diverse persone, due delle quali sono in condizioni gravi, ha reso noto il prefetto. "Un'operazione di polizia è in corso al liceo Gambetta di Arras, l'autore dei fatti è stato arrestato", ha scritto su X il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin che è atteso sul posto. L'autore dell'attacco sarebbe di origine cecena, ma al momento la notizia non è stata confermata da fonti ufficiali.

La procura nazionale antiterrorismo ha aperto un'inchiesta. I reati contestati sono "assassinio in relazione a un'associazione terroristica, tentato assassinio e associazione terroristica". Stando a quanto trapelato l'uomo arrestato era stato schedato dalle forze di sicurezza con la 'fiché S', riservato alle persone da monitorare per legami con l'estremismo islamico.

L'aggressione è documentata da un video che sta girando sui social. Le riprese sarebbero state effettuate dalle finestre dello stesso liceo. Nel video si vede il ragazzo, che indossa una giacca grigia, avanzare con passo sicuro, mentre qualcuno cerca di tenerlo a bada con una sedia. Si vede anche un uomo cadere. "È il vicepreside", dice una voce udibile nel filmato. L'uomo caduto di schiena viene poi picchiato dall'aggressore che poi si indirizza verso altre persone.

Se la nazionalità dell'autore del delitto venisse confermata non si tratterebbe del primo attacco compiuto in Francia da terroristi di origine cecena. Il 16 ottobre del 2020 un altro insegnante, Samuel Paty, fu ucciso e decapitato fuori della sua scuola Éragny, alle porte di Parigi, dopo aver mostrato delle caricature del profeta Maometto durante un dibattito in classe sulla libertà di espressione. L'aggressore, un rifugiato ceceno di 18 anni, fu ucciso dalla polizia.

