Putin manda gli auguri, ma solo a pochi politici in Europa: Berlusconi c'è

Gli auguri di Vladimir Putin non sono per tutti. Il presidente russo ha inviato i suoi personali auguri di buon anno e buon Natale solo ad alcuni selezionati leader ed ex leader in giro per il mondo. Il sito del Cremlino ha pubblicato la lista degli auguri inviati da Putin: in Europa ci sono soltanto il premier ungherese Viktor Orban e il presidente serbo Aleksandar Vucic. Mancano i "paesi ostili", rappresentati, tra gli altri, da Olaf Scholz, Emmanuel Macron e Giorgia Meloni. Per forza di cose, manca all'appello anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Tra i destinatari degli auguri di Putin ci sono anche ex premier, tra cui spicca Silvio Berlusconi. Da sempre i due hanno intrattenuto buoni rapporti, spesso immortalati da foto diventate iconiche. Il presidente russo ha inviato i suoi auguri anche all'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder.

Secondo il Cremlino, Putin ha inviato gli auguri anche ai leader della regione georgiana dell'Abkhazia, oltre che ad Azerbaigian, Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ossezia del Sud, Turchia, Bolivia, Brasile, Ungheria, Venezuela, Vietnam, India, Cina, Cuba, Nicaragua, Serbia e Siria.