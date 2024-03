Putin: "La Russia pronta a usare armi nucleari"

La Russia è pronta a usare armi nucleari se sarà minacciata la sua sovranità. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin a pochi giorni dalla elezioni che con ogni probabilità lo riconfermeranno alla guida del Cremlino. E nel pieno delle speculazioni su un eventuale accordo con l'Ucraina per porre fine al conflitto.

Durante un'intervista alla televisione Rossiya-1 e all'agenzia di stampa Ria, a Putin è stato chiesto quanto fosse concreto il rischio di una guerra nucleare. "Da un punto di vista tecnico-militare, siamo, naturalmente, pronti", ha risposto il presidente 71enne, aggiungendo che "le armi esistono per essere usate" e che la dottrina di Mosca prevede l'utilizzo di armi nucleari "quando l'esistenza stessa dello Stato è minacciata". Putin, come d'abitune, lancia la pietra e poi nasconde la mano. E così, dopo la minaccia è arrivato il ramoscello di ulivo: "Abbiamo i nostri principi", ha detto, sostenendo che usare questo tipo di armi non rientra nei desideri del Cremlino: "Perché dobbiamo usare armi di distruzione di massa? Non c'è mai stata questa necessità".

Non c'è stata finora, ma potrebbe esserci nel caso in cui l'Occidente inviasse le sue truppe in Ucraina. Putin su questo mostra prima i muscoli, sostenendo che l'eventuale presenza di contingenti militari della Nato al fianco delle truppe ucraine "non cambierà la situazione sul campo di battaglia, come non la cambia la fornitura di armi" a Kiev. Detto questo, il leader russo ha anche sottolineato come un coinvogimento diretto degli eserciti degli Usa e dell'Europa sarebbe vista da Mosca come un'escalation.

Le parole di Putin "rompono con l’estrema cautela della leadership sovietica su tali osservazioni" e "hanno seminato preoccupazione a Washington", scrive l'agenzia stampa Reuters. Il presidente russo ha anche parlato delle prossime elezioni negli Stati Uniti, sostenendo che la Russia lavorerà "con qualsiasi leader al quale l'elettorato americano farà affidamento". Il capo del Cremlino ha anche rivelato che Donald Trump, da presidente, lo avrebbe rimproverato per aver "simpatizzato" con l'attuale presidente Joe Biden. "Nell'ultimo anno del suo lavoro come presidente, il signor Trump, oggi candidato presidenziale, mi ha rimproverato di simpatizzare con Biden. Mi ha chiesto in una delle conversazioni: vuoi che vinca 'Sleepy Joe'?", ha raccontato Putin. "E poi, con mia sorpresa, hanno iniziato a perseguitarlo perché lo avremmo sostenuto come candidato. Beh, è una sorta di completa assurdità", ha aggiunto.

Tornando all'Ucraina, il leader del Cremlino ha ribadito ancora una volta che "la Russia è pronta per i negoziati". Una dichiarazione alla quale Washington non crede. La Reuters ha riferito il mese scorso che la proposta di Putin di un cessate il fuoco in Ucraina per congelare la guerra è stata respinta dagli Stati Uniti dopo contatti tra intermediari.