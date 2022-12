Putin ha vietato la maternità surrogata agli stranieri

Vladimir Putin dice stop ai servizi di maternità surrogata in Russia per gli stranieri e per gli uomini single. Il presidente russo ha firmato oggi 19 dicembre un disegno di legge che vieta un servizio che ha aiutato tante persone e famiglie che dall'estero arrivavano in Russia per realizzare il sogno di avere un figlio.

La legge firmata da Putin stabilisce che questi servizi adesso possono essere forniti solo a cittadini russi nell'ambito di un matrimonio con una donna russa che per motivi di salute non può avere figli. Inoltre tutti i bambini nati da madri surrogate russe acquisiranno automaticamente la cittadinanza russa.

Il cambio di passo era già stato annunciato lo scorso mese, quando Vyacheslav Volodin, il presidente della Camera bassa del Parlamento russo, aveva presentato il provvedimento in occasione della Festa nazionale della mamma, che cade il 27 novembre.

In passato la pratica, che era fino a oggi legale in Russia, è stata criticata a più riprese dai gruppi religiosi in quanto commercializza la nascita dei bambini. Volodin nel bollare la maternità surrogata come "traffico di minori", aveva denunciato su Telegram che "45.000 bambini nati da madri surrogate sono stati portati all'estero negli ultimi anni".