Quarta dose, Israele inizia le somministrazioni

Per contrastare la quinta ondata di contagi da coronavirus Israele annuncia la quarta dose di vaccini anti Covid a solo pochi mesi dalla terza dose. Si inizierà con le somministrazioni a over 60, individui immunocompromessi e operatori sanitari. La decisione è stata presa dal comitato di emergenza che si occupa di gestire la pandemia in Israele in seguito alla maggiore circolazione della nuova variante omicron del coronavirus.

I cittadini che hanno diritto alla dose booster possono riceverla a condizione che siano trascorsi almeno quattro mesi dalla terza. Nello Stato ebraico il terzo richiamo è stato offerto -primo paese al mondo- a questa fascia di età già a partire da fine luglio e ora l'intervallo di tempo minimo tra la seconda e la terza dose verrà ridotto da cinque a tre mesi.

Dopo due giorni in cui il bollettino dei nuovi contagi da coronavirus ha superato i mille casi, oggi segnalate 903 infezioni da Covid-19 su 82.141 test effettuati ieri. I dati del ministero della Salute parlano di 80 persone ricoverate in ospedale in condizioni "gravi". Confermato il primo decesso nel Paese di un paziente contagiato dalla variante Omicron.