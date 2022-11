Trionfo in Florida per il repubblicano DeSantis, possibile sfidante di Trump

Il repubblicano Ron DeSantis è stato rieletto con maggioranza schiacciante governatore della Florida, preparandolo a una possibile corsa alle presidenziali nel 2024, dove sfiderà con ogni probabilità Donald Trump alle primarie del partito. DeSantis, che quattro anni fa aveva vinto per meno di mezzo punto percentuale, ha sconfitto con oltre il 58% delle preferenze, secondo le proiezioni, lo sfidante democratico Charlie Crist, un ex governatore repubblicano che ha cambiato partito e ha vinto un seggio al Congresso come democratico.

Si prevede che DeSantis, 44 anni, cercherà di ottenere la nomination repubblicana per la Casa Bianca nel 2024. Questa eventualità ha già scatenato le ire dell'ex presidente repubblicano Donald Trump, 76 anni, che lo ha soprannominato Ron De-Sanctimonious, un gioco di parole per dargli del moralista e bigotto. Trump ha detto che farà un annuncio importante martedì prossimo, quando si prevede che dichiarerà la sua candidatura.

"Uno storico successo a valanga", frutto della "migliore campagna nella storia della Florida", ha definito il risultato DeSantis alla folla dei suoi sostenitori dopo essere stato dato per vincitore. "Abbiamo rispettato le promesse, agito in base al principio legge e ordine, protetto i diritti dei genitori a scuola, respinto l'ideologia woke", parola che si riferisce al pensiero politicamente corretto, ha detto assicurando che "la libertà è qui per restare". "Abbiamo riscritto la mappa politica", ha rivendicato, affiancato dalla moglie, mentre i suoi fan gridavano 'altri quattro anni'.