La Russia bombarda diverse città ucraine: 14 civili uccisi, anche tre bambini

La Russia ha lanciato diversi attacchi in varie città le città dell'Ucraina questa notte, uccidendo almeno 14 persone nei primi bombardamenti aerei su larga scala in quasi due mesi. Gli attacchi sono stati effettuati mentre Kiev si preparava a lanciare una controffensiva per cercare di riprendere i territori occupati. Nella città centrale di Uman è stato colpito un edificio e almeno 12 persone sono rimaste uccise, tra cui due bambini, e nove sono state portate in ospedale. Nella città sudorientale di Dnipro, un missile ha colpito una casa, uccidendo un bambino di due anni e una donna di 31 anni, ha dichiarato il governatore regionale Serhiy Lysak.

Nell'attacco sono rimaste ferite anche tre persone. L'esercito ucraino ha dichiarato di aver abbattuto 21 dei 23 missili lanciati dalla Russia. "Questo terrore russo deve ricevere una risposta giusta da parte dell'Ucraina e del mondo", ha scritto il presidente Volodymyr Zelenskiy in un post su Telegram accanto alle immagini dei rottami. "E lo farà". Non è chiaro quale fosse l'obiettivo degli attacchi di oggi, anche se la Russia ha regolarmente colpito infrastrutture civili, in particolare impianti energetici, durante l'inverno. A partire dalla fine dell'anno scorso la Russia ha lanciato attacchi di questo tipo con cadenza quasi settimanale, anche se sono diminuiti con la fine dell'inverno, con i Paesi occidentali che ritengono che Mosca abbia usato gran parte del suo arsenale di missili a lunga gittata nel tentativo fallito di congelare le città ucraine.

La Russia di Vladimir Putin afferma di non prendere deliberatamente di mira i civili, ma i suoi attacchi aerei e i bombardamenti hanno ucciso migliaia di persone e devastato città e paesi in tutta l'Ucraina. Kiev sostiene che gli attacchi su città lontane dalle linee del fronte non hanno alcuno scopo militare, se non quello di intimidire e danneggiare i civili, un crimine di guerra.