La Russia recluta detenuti da mandare a combattere in Ucraina

Non si ferma la corsa al reclutamento russo dei soldati da mandare a combattere in Ucraina. Il Cremlino sarebbe ora impegnata a reclutare centinaia di detenuti da mandare al fronte. E' l'allarme lanciato dalla Cnn,, dopo un'inchiesta giornalistica condotta per oltre un mese: i cronisti dell'emittente statunintense hanno raccolto testimonianze di carcerati, loro famigliari e attivisti per i diritti dei detenuti.

Un procedimento che avviene raggirando le norme. La legge russa vieta all'esercito di ingaggiare detenuti, ma l'operazione di reclutamento viene portata avanti dalla compagnia di mercenari della Wagner, che offre alti salari e la cancellazione della pena dopo sei mesi di servizio.

Come raccontato alla Cnn da Vladimir Osechkin, a capo di Gulagu.net, un gruppo per i diritti dei detenuti, a luglio c'è stata una offensiva per reclutare migliaia di carcerati, offrendo risarcimenti di cinque milioni di rubli (82mila dollari) alle famiglie in caso di morte in battaglia. Ma secondo Osechkin, non c'è alcuna garanzia, in quanto non vengono stipulati dei veri contratti.

I detenuti reclutati vengono esposti a diversi rischi perché mandati a combattere dopo solo due settimane di addestramento e vengono poi usati in battaglia come 'esche': i soldati ucraini sparano contro i detenuti e i militari regolari russi capiscono così dove mirare.

Ma c'è una scelta anche per il reclutamento. "Accettano gli assassini, ma non gli stupratori, i pedofili o i terroristi", ha raccontato un detenuto, parlando grazie ad uno smartphone di contrabbando. "Offrono un'amnistia o la grazia dopo sei mesi - ha riferito - Qualcuno parla di 100mila rubli al mese, altri di

200mila". La Cnn ha contattato anche famigliari di detenuti, che non hanno più avuto notizie dei loro cari dopo che sono stati reclutati.