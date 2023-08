Ragazzina trascinata in mare dalle onde: passante si tuffa e la salva

Il mare può essere molto pericoloso, soprattutto quando è in tempesta, motivo per cui quando le onde sono alte e si infrangono con violenza contro scogliere e pontili è sempre meglio mantenersi a debita distanza. Una lezione che una ragazzina di Devon, in Inghilterra, ha imparato sulla sua pelle, un'esperienza che potrà raccontare in futuro soltanto grazie all'intervento eroico di un passante.

Come mostrano le immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza del pontile, la giovane stava giocando con altri coetanei nella discesa che porta al mare, ormai invasa dalle onde. Proprio durante questo "gioco" pericoloso, la piccola è stata trascinata in acqua sotto gli occhi di decine di testimoni. Attimi di panico, con gli altri coetanei che corrono a chiedere aiuto, fino all'intervento di un uomo che in quel momento stava passeggiando sul litorale. Vista la scena, l'eroico passante non ha esitato un attimo a tuffarsi in mare per salvare la ragazzina, che nel frattempo era in balia delle onde e non riusciva a tornare verso il pontile. Per fortuna la vicenda si è conclusa con un lieto fine: entrambi sono riusciti a uscire dall'acqua e a riabbracciare i propri cari.

Le immagini sono state pubblicate su Facebook dal North Devon Council, così da informare tutti i cittadini dei pericoli del mare. "Questo incidente è un serio promemoria dei pericoli delle attività ad alto rischio nel porto - ha sottolineato Georgina Carlo-Paat, comandante del porto di Devon - Non solo i giovani sono stati fortunati a non essere feriti più gravemente, ma hanno anche messo in pericolo la loro vita come quelli di spettatori veloci che hanno agito per salvarli. Le condizioni del mare erano molto instabili e tutti i giovani erano in piedi sullo scalo prima dell'incidente e continuavano comunque a imbattersi in onde impetuose".

