Sette dispersi in Francia per il maltempo: padre e due figli travolti da fiume in piena

Sono sette le persone disperse a causa del maltempo in Francia, di cui due sono bambini. Lo ha confermato il ministro dell'Interno Gérald Darmanin, precisando che sei persone mancano all'appello nel dipartimento del Gard e una in quello dell'Ardèche dopo "le precipitazioni molto importanti che hanno colpito" queste regioni. "I veicoli sono stati ritrovati ma non i loro occupanti", ha spiegato.

I due minori fanno parte di una famiglia scomparsa a Gard, mentre cercava di attraversare in auto un ponte su un fiume in piena a causa delle avverse condizioni meteo che hanno colpito il sud-est del Paese. Si tratta di un padre e dei suoi due bambini di 4 e 13 anni sono stati portati via dalle acque a Dions, a nord di Nimes, intorno alle 23,30 di ieri sera (sabato 9 marzo), ha riferito la prefettura. La madre, una donna di 40 anni, era anche lei a bordo dell'auto ed è stata trovata dai soccorritori e portata in ospedale. Altre due persone sono scomparse a Goudargues, nel nord del dipartimento, intorno alle 5 di oggi. Nelle ricerche sono impegnati numerosi vigili del fuoco, tra cui 20 soccorritori, oltre a due droni, una squadra cinofila e un elicottero.

Poco dopo le cinque di questa mattina i servizi di emergenza hanno ricevuto anche un'altra chiamata da parte di due automobilisti che dicevano di essere in difficoltà, prima di perdere i contatti. Secondo i primi elementi si trattava di un'auto che sarebbe stata occupata da due donne, di 47 e 50 anni, che si stavano recando in Spagna.

Ieri, il Gard e altri sei dipartimenti sono stati posti al livello "arancione di vigilanza" da Météo-France a causa delle piogge molto forti legate alla tempesta Monica, che ha attraversato un'ampia zona sud-orientale della Francia. Il livello arancione è il terzo su una scala di quattro e invita la popolazione a essere "molto vigile", a causa dei "fenomeni pericolosi previsti". In particolare, si consiglia di evitare di viaggiare o di avvicinarsi ai corsi d'acqua. Nonostante i ripetuti messaggi di precauzione, "continuiamo a deplorare comportamenti che sono pericolosi, in primo luogo per le persone che si espongono, ma anche per le persone che hanno il dovere di soccorrerle", ha sottolineato la prefettura di Gard, stimando che episodi di maltempo del genere non si verificavano nel dipartimento da circa dieci anni.