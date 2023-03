Ragazza entra a scuola con due fucili e una pistola: almeno 7 morti

È di almeno 7 persone il bilancio dei morti in una sparatoria avvenuta in una scuola a Nashville, Tennessee. Questa mattina intorno alle 10.30 (ora locale), una donna ha aperto il fuoco con due fucili e una pistola in una scuola privata presbiteriana, "The Covenant School".

Al momento sono 6 le vittime, tra cui la stessa attentatrice morta in uno scontro a fuoco con la polizia. Tre delle vittime sono invece bambini, deceduti durante il trasporto in ospedale al MonroeCarell Jr. Children. Gli ulteriori tre adulti uccisi facevano parte del personale scolastico. L'attentatrice è stata identificata come una donna di 28 anni originaria della città. Ancora ignoti restano età e nomi dei piccoli, così come le due operatrici scolastiche.

La scuola è stata fondata nel 2001 e ospita circa 200 studenti, dalla scuola materna fino alle elementari.

Quella di Nashville si tratta della 129esima sparatoria negli Stati Uniti nel 2023 (fonte: GunViolenceArchive.org)

BREAKING: Alleged gunman in Nashville school shooting was female who entered through a side entrance of the school, armed with at least "two assault-type rifles and a handgun," officials say.



"We are efforting now to identify her."