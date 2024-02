Sparatoria alla festa del Super Bowl: uccisa una giovane mamma, oltre 20 feriti

La festa a Kansas City per la vittoria dei Chiefs al Super Bowl si è trasformata in tragedia. È stato aperto il fuoco: una donna è morta e altre 22 persone sono rimaste ferite. La polizia ha reso noto di avere arrestato tre persone, ma le indagini sono in corso per capire il movente della tragedia. Si segue la pista dello scontro tra gang locali.

Spari alla parata del Super Bowl, chi sono le vittime

La donna uccisa alla parata del Super Bowl si chiamava Lisa Lopez-Galvan, era madre di due figli e lavorava come disc-jockey. Gli amici ne hanno confermato la morte parlando al giornale locale, The Star. Fatale è stato un colpo all'addome. "Era la persona più bella e meravigliosa che ci potesse essere - ha detto di lei un'amica - lei aveva messo la musica ai matrimoni di tutti noi. Era una ragazza piena di vita".

Tra i feriti ci sono molti bambini almeno undici. Hanno tra i 6 e i 15 anni. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita secondo quanto riferito dai vertici del Children's Mercy Hospital, dove sono tutti ricoverati per ferite da arma da fuoco.

Emergenza "mass shooting"

Episodi del genere negli Usa non sono purtroppo un caso isolato. Fino a oggi, 15 febbraio, 4.925 persone sono morte nel 2024 per colpi di pistole o fucili negli Stati Uniti, secondo i dati del Gun Violence Archive. Ci sono state 3 sparatorie di massa solo ieri (nell'anniversario del massacro alla scuola di Parkland, 17 morti nel 2018), una cinquantina in un mese e mezzo nel 2024. I "mass shooting" (episodi in cui quattro o più persone vengono uccise o ferite con un'arma da fuoco) sono all'ordine del giorno.

Biden: "Insensata epidemia di violenza"

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, dopo l'ennesima tragedia, ha esortato ancora una volta il Congresso ad agire contro la violenza delle armi. "Con Jill - si legge in una nota ufficiale - preghiamo per le persone uccise e ferite oggi a Kansas City e perché il nostro Paese trovi la determinazione per porre fine a questa insensata epidemia di violenza da armi da fuoco che ci sta distruggendo".

Anche la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha chiesto al Congresso di approvare "leggi ragionevoli sulla sicurezza" legata alle armi. "La realtà - ha detto Harris parlando ai giornalisti - è che molto di questo può essere evitato se i membri delle legislature, inclusi quelli del Congresso degli Stati Uniti, hanno il coraggio di approvare leggi ragionevoli sulla sicurezza". "Ho il cuore spezzato per la tragedia accaduta. Il mio cuore è con tutti coloro che sono venuti a festeggiare con noi e sono rimasti colpiti. Kansas City, sei importantissima per me", scrive il giocatore di football americano Travis Kelce sul suo account X.