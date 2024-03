Dramma Sabalenka, per la polizia non ci sono dubbi: "Il fidanzato si è tolto la vita"

La numero due del tennis mondiale, la bielorussa Aryna Sabalenka, campionessa degli Australian Open 2023 e 2024, non si ferma nonostante la tragedia: intende partecipare agli Open di Miami che si terranno questa settimana, non ha rinunciato agli allenamenti all'Hard Rock Stadium. I colleghi tennisti del circuito le offrono sostegno dopo la tragica morte del suo fidanzato.

Il compagno di Sabalenka, il bielorusso Konstantin Koltsov, ex giocatore di hockey su ghiaccio della NHL, 42 anni, è stato trovato senza vita poco più di 24 ore fa. E' morto in un resort di lusso a Miami dopo una caduta dal balcone. La polizia del dipartimento di Miami-Dade tratta il caso come "apparente suicidio", non risulta il coinvolgimento di altre persone. Si indagherà ancora, in ogni caso, per fare piena luce sulla vicenda.

Per Sabalenka è un nuovo grave lutto dopo che nel 2019, all'età di 44 anni, era morto per una malattia suo padre, anch'egli celebre ex giocatore di hockey su ghiaccio. Konstantin Koltsov nel corso della sua carriera aveva giocato nei Pittsburgh Penguins nella NHL nordamericana, collezionando 144 presenze tra il 2003 e il 2006, e nella nazionale bielorussa ai Giochi di Salt Lake City del 2002 e di Vancouver del 2010. Lascia tre figli avuti dalla ex moglie Julia.

La morte di Koltsov è stata annunciata ieri dalla squadra russa di hockey su ghiaccio Salavat Yulaev dell'Ufa, di cui Koltsov era vice allenatore. Un comunicato apparso sul sito del club recita: "È con profondo dolore che vi informiamo che l'allenatore del Salavat Yulaev, Konstantin Koltsov, è morto. Era una persona forte e allegra, era amato e rispettato da giocatori, colleghi e tifosi. Konstantin Evgenievich è entrato per sempre nella storia del nostro club. Koltsov ha vinto il campionato russo e la Coppa Gagarin con il Salavat Yulaev e ha fatto un ottimo lavoro nello staff tecnico della squadra. Il club esprime le sue condoglianze alla famiglia e agli amici".