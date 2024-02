Zio spara e uccide la nipote 19enne perché voleva sposare il cugino

Una giovane donna è stata uccisa dallo zio mentre si recava in tribunale nella provincia orientale del Punjab, in Pakistan: doveva registrare una propria deposizione sul caso che la vedeva opporsi alla sua stessa famiglia. Secondo quanto si è appreso la 19enne Tehreem Fatima residente a Malka Hans, era stata promessa in sposa al figlio di suo zio materno, Shah Nawaz. Un matrimonio combinato che la giovane aveva rifiutato per concedersi in sposa a suo cugino, Zahid Abbas.

Per fuggire dalla famiglia era andata a vivere proprio dal "suo" Zahid, ma il suocero lo aveva denunciato per rapimento. Così quando sabato Tehreem si era incamminata verso il tribunale di Pakpattan per deporre davanti al magistrato Ijaz Mahmood la sua dichiarazione che avrebbe scagionato lo sposo, il suocero ha portato a termine il proprio piano criminale. Accecato dall'ira ha sparato alla giovane donna per poi darsi alla fuga nel trambusto. È stato arrestato solo qualche ora dopo.

Ogni anno in Pakistan numerose donne vengono uccise per aver scelto di sposarsi in base alle proprie scelte. In Italia è diventato tristemente famoso il caso di Saman Abbas, la ragazza di 18 anni di origine pachistana uccisa "per onore" dalla sua famiglia a Reggio Emilia nell'aprile 2021 dopo essersi rifiutata di recarsi in Pakistan per un matrimonio combinato. Nell'aprile 2018, Sana Cheema, una donna italo-pachistana di 26 anni fu uccisa nella provincia del Punjab dal padre e dai familiari. Suo padre voleva darla in sposa a un parente mentre Sana voleva sposare un uomo in Italia. L'ultimo caso a Novellara nel dicembre scorso, dove una ventenne è stata minacciata di morte dalla famiglia se non avesse accettato le nozze combinate.