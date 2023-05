Tempesta mette ko nave da crociera: "Scene da Titanic"

I passeggeri terrorizzati di una crociera hanno vissuto un'avventura indimenticabile, putroppo per loro in negativo. Una tempesta ha colpito la nave da crociera Carnival nella Carolina del Sud, allagandola e strappando le porte dai cardini. Le scene di panico sono state paragonate a quelle del Titanic: oltre i danni materiali, i malesseri che hanno colpito i passeggeri sono stati evidenti.

La Carnival Sunshine stava tornando in rada dopo un viaggio di una settimana alle Bahamas quando è stato sorpresa da condizioni meteo avverse. I video condivisi online dai vacanzieri mostrano corridoi allagati pieni di vetri e altri detriti, porte strappate dai cardini e tubi distrutti sul pavimento.

I membri dell'equipaggio della nave sono stati costretti a evacuare i loro alloggi. Durante la tempesta, diversi passeggeri si sono anche lamentati di aver iniziato a sentirsi male a causa dei movimenti bruschi della barca: un viaggiatore ha descritto di essere in grado di "annusare le persone che stavano male camminando per i corridoi", ha riferito il Daily Mail.

The aftermath aboard Carnival Sunshine after a severe storm.

The crew from Deck 0-4 evacuated to the theater, and anywhere they could rest… the crew bar destroyed. pic.twitter.com/MqsDJYvrSG