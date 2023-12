Fa schiantare un aereo per aumentare i follower: finisce malissimo 

Sei mesi di carcere per aver fatto schiantare volontariamente un aeroplano con l'obiettivo di ottenere visualizzazioni con il video pubblicato su YouTube che riprendeva la sua "impresa". Questa la condanna arrivata nei confronti dello youtuber statunitense Trevor Jacob, pilota, paracadutista ed ex snowboarder professionista, noto sui social soprattutto per i video dei suoi lanci acrobatici.

Nel dicembre del 2021 ha però "esagerato", postando un video in cui perdeva il controllo dell'aereo che stava pilotando, per poi lanciarsi con il paracadute, lasciando che il velivolo cadesse senza nessuno a bordo. Dopo lo schianto Jacob ha comunicato quanto aera avvenuto al National Transportation Safety Board, l’agenzia investigativa del governo statunitense che indaga sugli incidenti aerei, ma aveva "omesso" alcuni dettagli fondamentali. Nel suo resoconto aveva detto di non conoscere l'esatto luogo in cui si era schiantato il velivolo. Secondo i procuratori federali del Distretto centrale della California, nelle settimane successive lo youtuber sarebbe tornato sul posto per rimuovere i detriti dell'aereo e farli sparire, ostacolando così l'indagine federale in corso.

Lo scorso maggio il colpo di scena: Jacob si è dichiarato colpevole di aver ostacolato l’indagine e nono solo, ha svelato alle autorità che il video dell'incidente aereo faceva parte di un accordo commerciale con un'azienda per cui lo youtuber doveva pubblicizzare dei prodotti. Da qui l'idea di girare un video "shock" potenzialmente virale, in grado di accumulare valanghe di visualizzazioni.

Un comportamento che i giudici californiani hanno deciso di punire severamente: "L'imputato ha mostrato un'eccezionale mancanza di giudizio. Questo tipo di condotta temeraria non può essere tollerata". Il 30enne è stato punito soprattutto per aver ostacolato l'indagine federale, rimuovendo i rottami dell'aereo con l'aiuto di un amico in possesso di un elicottero. Una condanna tutto sommato "lieve" rispetto alla prima richiesta dei procuratori federali, che avevano ipotizzato una pena di 20 anni di carcere. In realtà, già dalle settimane successive alla pubblicazione del video erano emersi alcuni dubbi: l'incidente era stato ripreso da diverse angolazioni, Jacob indossava già un paracadute e nel filmato non sembra fare nulla per "salvare" l'aereo ed evitare il pericoloso schianto. Dubbi poi sciolti dal Dipartimento di giustizia statunitense: "L'incidente era stato pianificato. Il motivo? Per promuovere un'azienda con la quale lo youtuber-paracadutista aveva firmato un contratto di sponsorizzazione, l'obiettivo del video era generare copertura mediatica e sui social network per ottenere un profitto economico". I legali di Jacob hanno chiesto la libertà vigilata, ma secondo i giudici la pena detentiva è "necessaria per evitare che altri tentino questo genere di acrobazie".

