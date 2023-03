Trump "annuncia" il suo arresto e chiama i sostenitori a manifestare

Dopo poco più di due anni dall'assalto di Capitol Hill, quando i suoi sostenitori irruppero nel Campidoglio per protestare contro presunte frodi elettorali, l'ex presidente Usa Donald Trump lancia un appello alla mobilitazione. Stavolta, per protestare contro il suo presunto arresto, che dovrebbe avvenire la prossima settimana.

"Fughe di notizie illegali dal corrotto ufficio del procuratore di Manhattan indicano che l'ex presidente degli Stati Uniti sarà arrestato martedì della prossima settimana. Manifestate, riprendetevi il nostro Paese", ha scritto Trump sul suo social Truth. Il tycoon potrebbe essere incriminato a Manhattan per il presunto pagamento di 130mila dollari all'ex pornostar Stormy Daniels per comprarne il silenzio su una loro relazione del passato. Per l'ex capo della Casa bianca, si tratterebbe solo di falsità costruite ad arte dal procuratore di New York, che sarebbe "finanziato da Soros". Il "sogno americano morto", ha continuato Trump. "Gli anarchici della sinistra radicale hanno rubato le elezioni e il cuore del nostro Paese. Il crimine e l'inflazione stanno distruggendo il nostro stile di vita", ha aggiunto.

Da qualche giorno si moltiplicano le voci su una possibile incriminazione di Trump da parte di una giuria popolare, il Grand Jury, un organismo formato da cittadini con larghi poteri di inchiesta incaricato di decidere sul rinvio a giudizio. In questa fase, l'inchiesta è condotta dal procuratore di Manhattan Alvin Bragg, un magistrato nominato dai democratici. Si tratterebbe della prima volta che un ex presidente americano affronta un processo penale. Al centro di diversi procedimenti giudiziari, compreso il suo ruolo nell'assalto di Capitol Hill, per ora Trump non è mai stato incriminato.