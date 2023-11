Servono nuovi soldati: l'Ucraina pronta ad arruolare laureati e detenuti

La guerra è in stallo e l'Ucraina è alla ricerca di soldati. La parlamentare Mariana Bezuhla ha annunciato con un post su Facebook che è allo studio l'introduzione di un disegno di legge che contiene diverse novità sul servizio militare e sull'arruolamento dei militari. La conferma è poi arrivata da Oleksandr Zavitnevych, presidente della commissione per la sicurezza e la difesa nazionale. Il conflitto con la Russia del resto va avanti ormai dai 21 mesi e in questa fase Kiev sembra aver bisogno di nuove leve per rafforzare il proprio esercito.

L'intenzione dell'Ucraina è arruolare laureati e detenuti. In particolare la nuova legge dovrebbe eliminare l'esenzione attualmente prevista per chi si distingue nel percorso di studi fino ad un livello di specializzazione. Inoltre, come già avvenuto in Russia, potrebbe essere chiamato alle armi anche chi è stato condannato per un reato. Infine si pensa anche ad arruolare chi ha svolto il servizio militare per altri paesi e poi ha ottenuto la cittadinanza ucraina.

Il numero dei soldati ucraini morti nel conflitto è sconosciuto. Le ultime stime dell'U.S. Defense Intelligence Agency, risalenti però alla scorsa primavera e dunque datate, parlano di 15-17mila deceduti e 109-113.500 feriti. Secondo Kiev Mosca avrebbe invece perso addirittura 320mila soldati, mentre l'anno scorso il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, aveva parlato di appena 5.937 morti. Un numero che sembra inverosimile. Resta comunque impossibile avere un quadro chiaro della situazione e soprattutto verificare le cifre fornite da Kiev e Mosca in maniera indipendente.

Continua a leggere su Today...