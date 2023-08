Via libera di Washington: Kiev riceverà gli F-16

Gli Stati Uniti hanno dato il via libera all'invio di caccia F-16 all'Ucraina per combattere le forze russe non appena sarà completato il programma di addestramento dei soldati. Il Segretario di Stato americano Anthony Blinken ha inviato lettere alle sue controparti in Danimarca e nei Paesi Bassi, due Paesi che guidano l'addestramento dei piloti ucraini, per assicurare loro che Washington accelererà l'approvazione per il trasferimento degli F-16 all'Ucraina una volta che i militari saranno pronti.

Volodymyr Zelensky ha sollecitato per mesi gli alleati occidentali a fornire i jet di fabbricazione statunitense per contrastare la superiorità aerea russa e sostenere la controffensiva contro l'invasione ordinata da Vladimir Putin. L'amministrazione del presidente Joe Biden si è mostrata riluttante, timorosa di innescare un confronto diretto tra l'alleanza Nato e Mosca. Tuttavia, con una svolta diplomatica, una coalizione composta da Regno Unito, Paesi Bassi, Danimarca, Belgio e Polonia ha ottenuto l'approvazione degli Stati Uniti per il dispiegamento degli aerei durante il vertice del G7 di maggio. "Il governo ha detto più volte che una donazione è un passo naturale dopo l'addestramento. Ne stiamo discutendo con gli alleati più stretti e mi aspetto che presto saremo in grado di essere più concreti al riguardo", ha dichiarato all'agenzia di stampa Ritzau il ministro della Difesa danese Jakob Ellemann-Jensen.

Una coalizione di 11 Paesi inizierà ad addestrare i piloti ucraini a pilotare i caccia F-16 alla fine del mese in Danimarca, ha spiegato, e la speranza è di vedere "risultati" dall'addestramento all'inizio del 2024. Secondo i dati del Ministero della Difesa olandese, i Paesi Bassi dispongono attualmente di 24 F-16 operativi che saranno ritirati entro la metà del 2024. Altri 18 jet sono attualmente disponibili per la vendita, di cui 12 sono stati venduti provvisoriamente. Il portavoce delle forze aeree ucraine, Yuriy Ihnat, ha dichiarato alla televisione nazionale che il prossimo autunno e inverno Kiev non sarà in grado di utilizzare i caccia F-16 costruiti dagli Stati Uniti dalla Lockheed Martin. I funzionari statunitensi hanno detto in privato che i jet F-16 sarebbero stati di scarso aiuto all'Ucraina nella sua attuale controffensiva e che non cambieranno le carte in tavola quando arriveranno, dati i sistemi di difesa aerea russi e i cieli contesi sopra l'Ucraina.

