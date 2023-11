"Xi è un dittatore?": Biden casca di nuovo alla domanda sul presidente cinese

La ripresa del dialogo tra il presidente statunitense Joe Biden e il suo omologo Xi Jinping serve ad alleviare le tensioni tra i due Paesi, ma difficilmente avvicinerà i due leader. Alla domanda di un giornalista se consideri ancora Xi un dittatore, Biden ha replicato che "si, lo è in quanto leader di un Paese comunista, ?basato su una forma di governo totalmente diversa dalla nostra", ha affermato durante la conferenza stampa al termine del colloquio con Xi, avuto lo scorso 15 novembre a San Francisco, a margine del vertice Apec.

Biden è incappato nello stesso infortunio anche in passato, provocando l'inevitabile reazione piccata di Pechino, che ha condannato l'etichetta posta dal presidente americano. Non è la prima occasione che l'inquilino della Casa Bianca esprime duri giudizi sul presidente cinese.

L'ultima volta che Biden ha dato del dittatore al leader cinese è stato lo scorso anno durante un evento per una raccolta fondi elettorale in California, commentando la vicenda dei palloni spia cinesi abbattuti sui cieli americani. "Il motivo per cui Xi Jinping si è molto arrabbiato quando ho fatto abbattere quel pallone con due vagoni pieni di equipaggiamento di spionaggio - ha detto Biden - è che non sapeva che fosse lì. No, sono serio. Quello è il grande imbarazzo per i dittatori, quando non sanno cosa è successo. Non doveva andare dov'era. È stato portato fuori rotta attraverso l'Alaska e poi giù attraverso gli Stati Uniti e lui non lo sapeva. Quando è stato abbattuto era molto imbarazzato e ha negato che fosse anche lì", ha proseguito il presidente americano aggiungendo che bisogna preoccuparsi della Cina ma non troppo perché "ha reali difficoltà economiche".