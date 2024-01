Lo stabilimento 'madre' della Bmw produrrà solo veicoli elettrici

Dal 2026 lo stabilimento 'madre' di Bmw, in funzione dal 1922, produrrà la berlina Neue Klasse. Solo un anno dopo, la fabbrica non produrrà altro che modelli completamente elettrici, rendendo la fabbrica di Monaco di Baviera il primo nella rete di produzione esistente del BMW Group ad aver completato con successo la trasformazione verso la mobilità elettrica a partire dalla fine del 2027. "Stiamo investendo qui 650 milioni di euro e produrremo esclusivamente veicoli completamente elettrici nella nostra fabbrica madre dalla fine del 2027" spiega il responsabile della produzione Milan Nedeljković.

Peter Weber, direttore dello stabilimento BMW Group di Monaco, aggiunge: "Monaco è il cuore pulsante della BMW. Lo stabilimento di Monaco è innovativo e adattabile. Come negli anni '60, una Neue Klasse getta nuovamente le basi su cui il nostro stabilimento si reinventa. Il fatto che questa trasformazione globale avvenga contemporaneamente alla produzione di circa 1.000 veicoli al giorno è una pratica comune a Monaco ed è possibile grazie alle eccezionali prestazioni di tutti i nostri dipendenti. Siamo lieti di guidare lo stabilimento di Monaco verso un futuro completamente elettrico, a cominciare dalla berlina Neue Klasse".

Nel 2015, i primi modelli ibridi plug-in della BMW Serie 3 sono stati prodotti sulla stessa linea di produzione dei veicoli a combustione nello stabilimento di Monaco. Nel 2021, i4 è diventata il primo veicolo completamente elettrico ad essere prodotto sulla stessa linea di produzione. Al giorno d'oggi, un veicolo su due che esce dalla linea di produzione è dotato di un sistema di trazione completamente elettrico. Dal 2026, la produzione della Neue Klasse nello stabilimento di Monaco sarà inizialmente parallela alla produzione dei modelli attuali. Un buon anno dopo, dalla fine del 2027, lo stabilimento madre del BMW Group sarà il primo sito esistente nella rete di produzione globale a produrre esclusivamente veicoli completamente elettrici, essendo stato trasformato di conseguenza. A Monaco di Baviera l'era dei veicoli con motore a combustione giungerà così al termine 75 anni dopo il lancio della BMW 501 nel 1952.

Dopo l'avvio nel nuovo stabilimento di Debrecen, in Ungheria, e a Monaco, i veicoli Neue Klasse saranno prodotti anche a Shenyang, in Cina, e a San Luis Potosí in Messico.