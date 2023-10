Oroscopo Paolo Fox oggi 10 ottobre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 ottobre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 10 ottobre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 ottobre 2023: Ariete

Cari ariete, questo transito di Mercurio opposto porta una bella dose di fatica nella vostra vita. Gli impegni sono tanti così come l'agitaizone. Avete una grande voglia di rimettervi in gioco ma bisogna tenere conto anche delle condizione del vostro fisico. Meglio non strafare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 ottobre 2023: Toro

Cari toro, con Giove nel segno tornate protagonisti della vostra vita. C'è però sempre il rovescio della medaglia in quanto il successo porta con sé anche responsabilità e pensieri in più. Cercae di gestire al meglio lo stress.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 ottobre 2023: Gemelli

Cari gemelli, in questa giornata vi sentirete stanchi e anche abbastanza nervosi quindi attenzione a prendere tutto con calma, anche alcune eventuali dichiarazioni del partner. Sul lavoro gli impegni possono diventare pesanti da sopportare e dal punto di vista sentimentale questo è un periodo di verifiche.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 ottobre 2023: Cancro

Cari cancro, il cielo di oggi è molto interessante. Chiunque ha iniziato un nuovo lavoro inizia a vedere i risultati e anche in amore arrivano belle emozioni con Venere che inizia un bel transito.



