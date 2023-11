Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 11 novembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre 2023: Ariete

Cari ariete, questo è un momento di grande rivalsa e chi si è fermato nel biennio 2021-22 ha tanta voglia di recuperare. Questo è un cielo di contatti e sono favorite anche le relazioni d'amore. Sta per avvicinarsi una settimana di grandi soddisfazioni. L'unico neo è l'aspetto fisico da curare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre 2023: Toro

Cari toro, uscite da un ottobre molto agitato. Dal punto di vista amoroso ci sono ancora piccole complicazioni, sul lavoro ci sono stati problemi di soldi. In questo periodo il consiglio è quello di andare avanti perché Giove nel segno porta vittoria.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, questa è una giornata discreta. A livello affettivo ci sono stelle interessanti e proprio l'aspetto amoroso sarà privilegiato. La prossima settimana porterà riflessioni profonde ma, tutto sommato, restate uno dei segni più forti ed energici.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre 2023: Cancro

Cari cancro, dimenticare il passato per voi è molto difficile ma non riflettete troppo su ciò che è stato altrimenti rischiate di perdere di vista il presente. Le coppie che si vogliono bene, recuperano.



