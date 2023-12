Oroscopo Paolo Fox oggi 13 dicembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 dicembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 13 dicembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 dicembre 2023: Ariete

Cari ariete, giornata utile e interessante per voi, mettetevi in gioco sia sul lavoro che in amore. A fine mese ci sarà una Venere bellissima quindi programmate Natale e Capodanno con la persona giusta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 dicembre 2023: Toro

Cari toro, Venere opposta porta qualche disturbo in amore. Nonostante siate persone molto comprensive adesso è arrivato il momento di fare una scelta drastica in amore, soprattutto se non vi trovate bene o non provate più nulla per il partner. Sta per arrivare un bellissimo cielo per il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 dicembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, siete particolarmente agitati in questo periodo ma non fatevi il sangue amaro perché sta per arrivare un periodo migliore. In amore, se una storia ha subito una crisi potrà recuperare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 dicembre 2023: Cancro

Cari cancro, arriva una bellissima ondata di energia che dovreste sfruttare al massimo. Questo è il periodo giusto per cancellare le emozioni negative degli ultimi mesi e andare avanti. Oggi ci sarà solo qualche intoppo dal punto di vista economico.



Oroscopo Paolo Fox oggi 13 dicembre 2023: Leone

Cari leone, che bello questo cielo che regala qualcosa in più a tutti quelli che hanno un'attività indipendente. L'amore va vissuto con prudenza, forse c'è chi ha avuto problemi personali in famiglia ed è un po' giù di corda.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 dicembre 2023: Vergine

Cari vergine, c'è un piccolo calo oggi dal punto di vista psicologico. Non concentratevi sulle cose negative ma guardate al futuro con interesse perché è in arrivo un bel recupero psicofisico.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 dicembre 2023: Bilancia

Cari bilancia, avete una bella carica in più. E il suggerimento per i cuori solitari è quello di rimettersi in gioco e recuperare sicurezza, capacità di azione. Il 2024 sarà un anno importante, di riconferme soprattutto dopo giugno. Da oggi alla primavera inoltrata servirà per stabilire nuovi accordi e progetti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 dicembre 2023: Scorpione

Cari scorpione, ogni tanto perdete le staffe e questo è lecito ma il nervosismo con voi può diventare pericoloso e il rischio è quello di arrabbiarsi per un nulla. Venere e Saturno sono in ottimo aspetto quindi in amore guardatevi attorno e fate progetti per il futuro.



Oroscopo Paolo Fox oggi 13 dicembre 2023: Sagittario

Cari sagittario, è vero che siete molto indaffarati ma cercate di concentrarvi sulle cose che contano di più. In amore dovreste fare attenzione ai rapporti con Scorpione, Leone e Toro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 dicembre 2023: Capricorno

Cari capricorno, continua questo cielo a essere molto interessante con Luna, Venere e Mercurio favorevoli. La speranza è che la maggior parte dei capricorno abbia già un progetto tra le mani. Bene anche l'amore con i cuori solitari che riceveranno belle notizie.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 dicembre 2023: Acquario

Cari acquario, ultimamente il lavoro e le questioni di carattere pratico stanno prendendo tutto il vostro tempo. L'amore resta in un angolo e recuperare le emozioni risulta molto difficile per voi. I cuori solitari si divertono ma non vogliono nulla di serio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 dicembre 2023: Pesci

Cari pesci, questa è una giornata di discussioni e agitazione per un progetto che vorreste vedere subito completato. Questo periodo, però, va vissuto con serenità e quello che non riuscite a fare oggi potreste portarlo a termine domani.