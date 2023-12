Oroscopo Paolo Fox oggi 14 dicembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 dicembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 14 dicembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 dicembre 2023: Ariete

Cari ariete, spero sitate già facendo programmi per il prossimo anno che sarà importante con Giove che torna favorevole dalla seconda metà dell'anno. Questo è un periodo che si rivelerà importante via via che passano i giorni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 dicembre 2023: Toro

Cari toro, superata la stagione più pesante ora, con Venere opposta, non si può pretendere il massimo in amore ma si può ragionare bene sulle scelte da fare dal punto di vista lavorativo dove arrivano belle novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 dicembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, qualcuno ha cercato di attaccarvi ma questo qualcuno non sa più come fare perché voi sapete come agire quando vi sentite minacciati. Sole e Marte provocano dissensi, l'amore va recuperato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 dicembre 2023: Cancro

Cari cancro, spero che al vostro fianco ci sia la persona migliore perché con questa Venere ottima si possono fare scelte importanti, parlare di figli. L'umore migliora anche se questa sera ci sarà qualche piccola insidia.



Oroscopo Paolo Fox oggi 14 dicembre 2023: Leone

Cari leone, in questo momento siete più concentrati sul lavoro che in amore. I sentimenti adesso sono messi da parte perché sono talmente tante le responsabilità e i pensieri che tutto il resto va in secondo piano. Ora è importante eliminare lontananze.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 dicembre 2023: Vergine

Cari vergine, Saturno opposto porta cambiamenti. State cercando un nuovo modo di vivere perché quello adottato finora non vi sta più bene. Il desiderio di cambiare è forte e poterà a una nuova vita.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 dicembre 2023: Bilancia

Cari bilancia, se ci sono piccole malinconie, è normale. Voi siete persone che danno affetto e vogliono riceverlo quindi non trascurate la voglia di amare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 dicembre 2023: Scorpione

Cari scorpione, Venere nel segno porta belle emozioni. Questa giornata parte con tante buone intenzioni. C'è ottimismo, voglia di fare e le passioni che tornano spontanee quindi lasciatevi andare.



Oroscopo Paolo Fox oggi 14 dicembre 2023: Sagittario

Cari sagittario, la carica che porta Marte nel segno è talmente grande che aggiunta alla vostra esuberanza può persino combinare guai. State attenti. Sul lavoro siete un po' annoiati.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 dicembre 2023: Capricorno

Cari capricorno, siete sempre sulla cresta dell'onda. Questo è un anno che vi rende partecipi di una grande rivoluzione, vi aspetta una promozione e grandi cambiamenti. Gli amori, rinascono.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 dicembre 2023: Acquario

Cari acquario, in questo periodo non siete molto disponibili all'amore oppure se siete in coppia, cercate margini di libertà. Avete voglia di ritrovare i vostri spazi. Questo è un segno che ama la gente ma che è anche un po' eremita.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 dicembre 2023: Pesci

Cari pesciolini, questa giornata inizia in maniera un po' lenta ma si spera che sia possibile ritrovare la comprensione nella coppia. Sul lavoro tutte le novità di questo periodo può regalare qualcosa in più.