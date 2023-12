Oroscopo Paolo Fox oggi 15 dicembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 dicembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 15 dicembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 dicembre 2023: Ariete

Cari ariete, io continuo a credere che questa seconda metà di dicembre sarà decisiva per voi. Avete addosso una bella carica e in amore ci saranno belle novità nel 2024, specialmente dalla primavera inoltrata. Programmate qualcosa di nuovo da fare entro 6 mesi da oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 dicembre 2023: Toro

Cari toro, questo è un fine settimana di recupero dove si può ricucire uno strappo in amore. C'è stato uno squilibrio tra dare e avere in amore e potreste sentirvi in debito, forse perché avete dato troppo. Le relazioni vanno gestite con molta attenzione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 dicembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, Marte opposto porta un po' di discussioni in amore ma anche sul lavoro. Bisogna stare attenti alle piccole bugie e questo cielo ricorda di fare un passo alla volta senza essere precipitosi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 dicembre 2023: Cancro

Cari cancro, vi trovate di fronte a una situazione sempre più in divenire. È un momento promettente e sono tanti i progetti che il prossimo anno prenderanno vita in modo eccellente. C'è una nuova visione del futuro più positiva e ottimista.



Oroscopo Paolo Fox oggi 15 dicembre 2023: Leone

Cari leone, se in questi giorni in famiglia o sul lavoro c'è qualcuno che si ostina a dirvi cosa dovete fare potreste arrabbiarvi parecchio. C'è una tensione che va avanti dagli inizi di novembre e la stanchezza accumulata è tanta. Bisogna tenere duro e andare avanti perché gli sforza daranno i loro frutti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 dicembre 2023: Vergine

Cari vergine, dal punto di vista amoroso è importante avere persone di riferimento. Venere parla di un recupero in amore, chi è solo ha un grande bisogno di qualcuno e chi è in coppia vuole fare un viaggio da condividere con il partner.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 dicembre 2023: Bilancia

Cari bilancia, c'è un piccolo calo fisico oggi. La situazione astrologica è stata pesante negli ultimi mesi e c'è ancora qualche strascico. Attenzione a discussioni con il partner e all'umore negativo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 dicembre 2023: Scorpione

Cari scorpione, se avete avuto problemi nel passato dovreste cercare di dimenticare. Spesso voi cadete nella trappola della vendetta a lungo termine e vi ritrovate in un buco nero da cui non riuscite a uscire. Il 2024 sarà importante con Venere attiva che parla d'amore, continuate con questa positività.



Oroscopo Paolo Fox oggi 15 dicembre 2023: Sagittario

Cari sagittario, questa è una giornata di recupero e a fine mese venere inizierà un transito importante nel segno. Potete ritrovare la vostra natura "selvaggia". In amore non volete costrizioni ma anche sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 dicembre 2023: Capricorno

Cari capricorno, chi vuole dedicarsi alla famiglia o a un nuovo lavoro può rimettersi in gioco. L'amore torna in secondo piano perché il lavoro diventa sempre più importante. Il 2024 sarà utile per emergere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 dicembre 2023: Acquario

Cari acquario, è possibile vincere una certa apatia che state vivendo ultimamente. Molti segni, soprattutto quelli di terra, pensano che avere sicurezze sia importante, anche l'acquario la pensa così ma dopo un po' desidera fare qualcosa di diverso. Giove non proprio amico porta qualche problema di soldi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 dicembre 2023: Pesci

Cari pesci, Venere promette amore e negli ultimi due mesi avete vissuto giornate veramente stressanti ma questo cielo di dicembre porta soddisfazioni sul lavoro. Primi stralci di fortuna di un 2024 che sarà importante per chi vuole rimettersi in gioco e per le coppie che sono pronte a fare grandi scelte.