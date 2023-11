Oroscopo Paolo Fox oggi 15 novembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 novembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 15 novembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 novembre 2023: Ariete

Cari ariete, oggi luna e mercurio sono in aspetto ottimo. Queste sono giornate di liberazione e tutti quelli che avevano un sogno nel cassetto si stanno mettendo in gioco. Nel 2024 questo segno avrà moltissimo. Delicato è solo l'amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 novembre 2023: Toro

Cari toro, vi trovate in una condizione di vantaggio. I primi giorni di ottobre sono stati pesanti e si recupera solo adesso. Forse bisogna solo farsi scivolare le cose addosso. Chi ha preso tutto di petto è stanco. Per i sentimenti è un periodo in cui bisogna andare cauti. Le coppie di vecchia data devono ritrovare un po' di complicità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 novembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, questa giornata sembra un po' complessa. Cercate di stare sereni e non strafare. La luna opposta crea un piccolo calo fisico. Oggi potrebbe esserci un momento di stress. Dedicate più tempo all'amore. Venere regala emozioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 novembre 2023: Cancro

Cari cancro, dal punto di vista lavorativo non ci sono dubbi sul vostro valore. Nel cielo c'è Venere, però, che disturba. La giornata di oggi porta piccole incomprensioni. In amore meglio aspettare il weekend per lasciarsi andare.



