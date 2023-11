Oroscopo Paolo Fox oggi 16 novembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 novembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 16 novembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 novembre 2023: Ariete

Cari ariete, continua questa ondata di buona energia che regalano le stelle ma questa potenza va controllata altrimenti si rischia di strafare e vivere nello stress. È un ottimo periodo per i liberi professionisti e gli incontri sono più facili.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 novembre 2023: Toro

Cari toro, oggi siete avvantaggiati dalla luna in buon aspetto che porta più energia. È finito il percorso in salita degli ultimi giorni. In amore bisogna ritrovare un po' di complicità e questa è la giornata migliore per farlo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 novembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, in questa giornata abbiamo un oroscopo interessante. Se ci sono problemi da affrontare, fatelo oggi senza rimandare. Per le coppie di lunga data questo è un periodo rilevante. Attenzione ai rapporti con Toro, Sagittario e Leone.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 novembre 2023: Cancro

Cari cancro, la luna opposta porta qualche piccolo dubbio. A volte fate ragionamenti molto conservatori e pensate che la tradizione non debba essere cancellata ma bisogna aggiornarsi ed essere più disponibili. Attenzione in amore dove a mancare è proprio la serenità.



