Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2023.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2023: Ariete

Cari ariete, la luna è favorevole e mano a mano che ci addentriamo nel mese di dicembre, aumenterà la forza e la voglia di fare. Restano solo alcune ostilità planetarie che lasciano poco tempo per se stessi ma non mancano i nuovi progetti. Per l'amore il 2024 sarà un anno importante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2023: Toro

Cari toro, attenzione a questa luna dissonante che non mette in discussione quello che dite e fate ma porta alla luce un po' di malinconia. L'estate è stata una stagione dubbiosa, anche per i sentimenti ma il 2024 migliora la situazione. Oggi non alimentate polemiche.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, la luna è favorevole e porta una bella energia. Questo è un periodo di riscatto per quelli che si sono messi da parte ultimamente. Se in amore ci sono problemi, sono nati per distrazione. Spesso il lavoro diventa dominante nelle coppie di lunga data perdendo di vista la passionalità e questo può essere un problema. Il successo, però, non manca.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2023: Cancro

Cari cancro, questo fine settimana porta buone intuizioni anche se gli ultimi giorni sono stati un po' pesanti da sopportare. Non fatevi condizionare da fattori esterni e cercate di liberarvi di qualche peso per vivere una domenica interessante.



Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2023: Leone

Cari leone, con questa luna nel segno non vi ferma nessuno. Voi non avete paure delle sfide, anzi, vi piace dimostrare a tutti il vostro valore. Programmate qualcosa di bello per questa sera e domani, se possibile, riposate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2023: Vergine

Cari vergine, avete bisogno di avere vostri spazi e tenere tutto sotto controllo. In questi giorni avete diversi pianeti dissonanti quindi arrivano preoccupazioni in più. Ci sono un po' di pensieri con cui fare i conti. C'è nervosismo nell'aria.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2023: Bilancia

Cari bilancia, anche se questa mattinata parte con un po' di disagio, poi le cose migliorano quindi organizzate qualcosa da fare con il partner e se non è possibile recuperare un amore bisogna voltare pagina. Quello che conta è stare meglio. Se ci sono problemi, risolveteli e se ci sono malinconie, abbandonatele.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2023: Scorpione

Cari scorpione, è tempo di nuovi incontri. Dicembre è un mese molto importante con Venere, Saturno e Marte in ottimo aspetto. I primi mesi del 2024 saranno utili per le conoscenze e per definire un rapporto. Per il lavoro, Giove opposto parla di una rivalsa nei confronti di qualcuno che in passato non è stato carino con te.



Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2023: Sagittario

Cari sagittario, attenzione agli incidenti diplomatici o all'irruenza. Se in amore qualcuno non è dalla vostra parte o non è interessato a voi, voltate pagina senza arrabbiarvi. Questo bellissimo passaggio del sole nel segno non andrebbe sprecato. Cercate di stare sereni e cauti in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2023: Capricorno

Cari capricorno, finisce una settimana che non è stata eccellente perché avete avuto a che fare con qualcuno che vi ha messo i bastoni tra le ruote. In amore dal 4 dicembre molte cose saranno più chiare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2023: Acquario

Cari acquario, se ogni tanto c'è un calo è normale perché vi state mettendo in gioco da molto tempo e avete bisogno di ritrovare un po' di tranquillità. La luna opposta porta qualche nemico. Nelle relazioni d'amore ci vuole pazienza perché è un periodo un po' particolare ma ora si riparte. I sentimenti hanno bisogno di maggiore cura.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2023: Pesci

Cari pesci, non date retta alle provocazioni anche perché dal 4 inizierà una fase completamente diversa. Ora ci sono preoccupazioni di lavoro ma tutto si risolverà. Questo è uno dei segni tra i più favoriti ed energici con una grande voglia di risolvere problemi e arrivare dritti alla meta prefissata. Le storie che hanno avuto difficoltà nel mese di ottobre potranno essere recuperate a dicembre.