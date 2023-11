Oroscopo Paolo Fox oggi 21 novembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 novembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 21 novembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 novembre 2023: Ariete

Cari ariete, questa è una giornata che rientra in un periodo valido per voi. L'ariete è un treno in corsa in questo momento ma l'importante è capire in che direzione andare. Circondatevi di persone giuste e in amore cercate di avere le idee chiare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 novembre 2023: Toro

Cari toro, questa è una settimana un po' impegnativa per voi. Vi sentite sotto pressione e chi ha un'attività dovrà affrontare qualche imprevisto. Cercate, però, di staccare un po' la spina dal lavoro e divertirvi un po' di più. In amore ci vuole pazienza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 novembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, attenzione a questa giornata che è un po' particolare e nasce con la luna nervosa. Con il partner si soffre un po' di mancanza di sintonia ma dovreste cercare di curare un po' di più la comunicazione di coppia. Ultimamente vi siete dedicati un po' troppo al lavoro. Accorciate le distanze.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 novembre 2023: Cancro

Cari cancro, cercate di evitare i conflitti in amore oggi perché le tensioni sono diverse ma svaniranno tra qualche settimana quindi tenete duro. Dal punto di vista lavorativo questo è un cielo utile.



