Oroscopo Paolo Fox oggi 22 novembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 novembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 22 novembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 novembre 2023: Ariete

Cari ariete, le prospettive per l'immediato futuro sono molto interessanti. Solo l'amore potrebbe essere un punto interrogativo ma questo dipende dal fatto che ultimamente siete presi da troppe cose. Con il sole favorevole anche le sfide di lavoro saranno vinte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 novembre 2023: Toro

Cari toro, bisogna fare fronte a qualche piccolo problema che riguarda la casa, i soldi. Nel corso degli ultimi mesi, e in particolare da giugno, alcune tensioni sono state evidenti. In amore è meglio parlare adesso e non rimandare nulla a dicembre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 novembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, questo cielo offre l'occasione di affrontare alcuni problemi lasciati irrisolti da tempo anche se questa fine di novembre e inizio dicembre portano un po' di opposizioni. C'è qualche contrasto con chi è intorno a voi e potrebbe succedere anche che non tutti saranno d'accordo con le vostre idee. Nonostante questo, il cielo è molto interessante per l'amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 novembre 2023: Cancro

Cari cancro, mercoledì interessante con la luna in buon aspetto. Attenzione solo a qualche contrasto in famiglia o con i parenti. Cercate di risolvere tutto subito. Se in amore nasce qualche contrasto, cercate di temporeggiare perché da dicembre Venere tornerà favorevole.



