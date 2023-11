Oroscopo Paolo Fox oggi 24 novembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 novembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 24 novembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 novembre 2023: Ariete

Cari ariete, bella questa giornata che con Marte favorevole vi regala una marcia in più. Se c'è una sfida in corso, che sia lavorativa o sentimentale, ci sarà modo di vincerla.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 novembre 2023: Toro

Cari toro, arriva un fine settimana migliore rispetto a ieri con la Luna nel segno che poterà una bella energia. Le ultime settimane sono state tormentate ma adesso è tempo di riscoprire l'allegria. Attenzione solo alla sfera economica.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 novembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, questo fine settimana inizia in modo un po' ambiguo. Marte opposto crea qualche problema e rallenta la vostra corsa. Potreste sentirvi smarriti e nervosi ma tenete duro. Attenzione alle polemiche.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 novembre 2023: Cancro

Cari cancro, a voi non piacciono le scelte improvvise anche se ogni tanto vi ritrovate costretti a prenderle. Le ultime settimane sono state impegnative e hanno distratto un po' l'amore. Attenzione alle crisi di coppia. Domenica sarà una giornata migliore.



