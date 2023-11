Oroscopo Paolo Fox oggi 25 novembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 novembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 25 novembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 novembre 2023: Ariete

Cari ariete, questa è una giornata valida che vi regala una bella marcia in più. Marte vi guida quindi se c'è una sfida in corso avrete modo di vincerla. Si spera saranno vinte anche le sfide d'amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 novembre 2023: Toro

Cari toro, sfruttiamo questo fine settimana se in amore ci sono state perplessità perché la luna è interessante e porta a un recupero delle emozioni positive. Stelle intriganti per gli incontri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 novembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, queste opposizioni planetarie portano un po' di contrasti nei rapporti. Manca qualcosa in amore o vi siete sentite attaccati in maniera ingiusta. Queste opposizioni, però, passeranno presto quindi non fasciatevi la testa prima di cadere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 novembre 2023: Cancro

Cari cancro, bisogna essere più ottimisti nei confronti del futuro anche se le cose sono un po' in pausa. Vi trovate in bilico sia sul lavoro che in amore ma temporeggiate perché dal 4 dicembre tutto sarà più chiaro. Non buttate all'aria belle situazioni solo per qualche dubbio.



