Il sindaco che si filma in palestra: "Dio, dammi la forza per un comunista in meno"

Il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, si è filmato mentre stava facendo degli esercizi in palestra, pronunciando delle parole che hanno fatto discutere. "Dio dammi la forza per un comunista in meno", ha detto il sindaco del comune toscano in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram qualche giorno fa. Il video ha girato sui social ed è stato parecchio commentato e, in parte, criticato. Antonfrancesco Vivarelli Colonna è presente su diversi social e mostra spesso i suoi esercizi in palestra.

Il post sessista su Elly Schlein accanto a cavalli sorridenti

Il primo cittadino di Grosseto è stato eletto per il secondo mandato di fila alle elezioni amministrative del 2021, in cui è stato sostenuto da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, oltre che dalla sua lista civica. Non è la prima volta che Vivarelli si fa notare sui social: di recente, aveva postato - e poi cancellato, scusandosi - un collage di foto della segretaria del Pd Elly Schlein accanto a immagini di cavalli sorridenti. In un'altra immagine la didascalia recitava: "E con 2 euro cosa volevate, Belen?".

Per il 25 aprile, Antonfrancesco Vivarelli Colonna è stato contestato dall'Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia), per aver annunciato di voler dedicare una via di Grosseto a Giorgio Almirante, fondatore del Movimento Sociale Italiano (Msi).

