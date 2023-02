Congresso Fiom, verso la conferma di De Palma segretario nazionale

Si apre il 28° congresso nazionale della Fiom (Federazione Impiegati Operai Metallurgici) nazionale. Appuntamento dal 16 al 18 febbraio a Padova dove, salvo sorprese inaspettate, sarà confermato segretario nazionale Michele De Palma. De Palma, che aveva chiesto un tavolo sul salario al nuovo governo Meloni, sarà l'ultimo a parlare tirando le somme delle giornate congressuali. Ci sarà anche il segretario nazionale della Cgil Maurizio Landini, il cui intervento è previsto alle 18 di venerdì 17.

I lavori congressuali inizieranno giovedì 16 febbraio alle ore 13,30, dopo il saluto di Sergio Giordani, sindaco di Padova e di Loris Scarpa, segretario generale Fiom-Cgil Padova, è previsto l'intervento di Luc Triangle, segretario generale industriAll European Trade Union.

Alle ore 14.30 prenderà la parola per la relazione introduttiva il segretario generale della Fiom-Cgil, Michele De Palma. Seguirà l'intervento di Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale Anpi, e poi i saluti di Roberto Benaglia, segretario generale Fim-Cisl e di Rocco Palombella, segretario generale Uilm-Uil.

La mattina di giovedì 16 febbraio alle ore 10.30 sarà presentato il "Commentario sul contratto nazionale federmeccanica-assistal". I lavori saranno introdotti e coordinati dalla Fiom-Cgil nazionale e interverranno il curatore Vincenzo Bavaro, professore di Diritto del Lavoro dell'Università di Bari, Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica e Francesca Re David, segretaria nazionale Cgil.

Per il secondo giorno, venerdì 17 febbraio, è in programma alle ore 14.30 una sessione con i sindacati internazionali, dal titolo "Pace, Lavoro, Democrazia". Nel corso della giornata interverranno anche Yilmaz Orkan, responsabile Uiki-onlus (Ufficio di informazione del Kurdistan in Italia), Abeer Odeh, ambasciatrice in Italia per lo Stato di Palestina, Cecilia Strada, ResQ People Saving People.