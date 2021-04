Parla Draghi: la conferenza stampa del premier in diretta

Oggi alle 18.30 la conferenza del presidente del Consiglio Mario Draghi, dalla Sala Polifunzionale di Palazzo Chigi. L’annuncio in un comunicato della presidenza del Consiglio, senza specificare di cosa parlerà il premier.

Tra i temi da affrontare è possibile ci sia la questione della campagna vaccinale in Italia, dopo la raccomandazione in via preferenziale del vaccino di AstraZeneca agli over 60 decisa dal ministero della Salute sulla scorta delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico dopo la decisione dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema). Una decisione che tocca i richiami di almeno 2,3 milioni di cittadini, insieme alla strategia e ai piani ora tutti da rivedere.

Le comunicazioni di Draghi potrebbero riguardare inoltre anche la crisi economica e il Recovery plan. La conferenza stampa è prevista al termine del vertice tra Regioni, Anci e Upi proprio sul Recovery Plan. L'incontro, in programma dalle 16.30, vede la partecipazione, oltre che della ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, anche di Draghi, del ministro dell'Economia Daniele Franco, del commissario straordinario all'emergenza Coronavirus Francesco Paolo Figliuolo e del capo della Protezione civile Fabrizio Curcio

La conferenza stampa di Mario Draghi in diretta da Palazzo Chigi

