Elezioni Friuli Venezia Giulia: chi sono i candidati e come si vota

Domenica 2 e lunedì 3 aprile si vota in Friuli Venezia Giulia. Sono quattro i candidati alla presidenza della Regione: il governatore uscente Massimiliano Fedriga, sostenuto dal centrodestra, Massimo Moretuzzo appoggiato da Pd, M5s e altre liste del centrosinistra; Alessandro Maran come candidato del Terzo Polo; infine Giorgia Tripoli sostenuta dalla lista Insieme Liberi. Negli stessi giorni si terranno anche le elezioni per il rinnovo delle amministrazioni di 24 Comuni, di cui 12 in provincia di Udine. Per Udine e Sacile, comuni con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti, l'eventuale turno di ballottaggio si terrà domenica 16 e lunedì 17 aprile.

Domenica 2 aprile i seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23, mentre lunedì 2 si potrà votare dalle 7 alle 15.

Come si vota in Regione

La votazione del presidente della Regione e del consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda riporta il nome, il cognome e il contrassegno dei candidati alla carica di Presidente, nonché i contrassegni delle liste affiancati dalla riga per esprimere il voto di preferenza ad un candidato consigliere. L’elettore può esprimere un voto:

a) solo per il candidato alla carica di Presidente della Regione. In tal caso il voto si intende attribuito solo al candidato Presidente;

b) per una lista collegata al candidato Presidente. Il voto si intende espresso anche in favore del candidato alla carica di Presidente;

c) per un Presidente e una lista a lui non collegata (c.d. voto disgiunto);

d) per un candidato consigliere regionale esprimendo la preferenza nell’apposito spazio sulla scheda. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista per la quale si intende votare. In tal caso il voto si intende attribuito anche alla lista e al candidato Presidente collegato.