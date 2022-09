Vedremo mai Putin su TikTok?

Vladimir Putin su Tik Tok come Silvio Berlusconi e altri politici? Una suggestione, forse, ma nel frattempo il Cremlino ha risposto ufficialmente a un'eventualità simile. E nel breve, il presidente russo non prevede di aprire pagine personali sui social network, nè tantomeno su TikTok, per motivi ben precisi. Intanto, Berlusconi ha fornito alcune "spiegazioni" per giustificare l'invasione dell'Ucraina da parte dell'amico Putin.

Putin su Tik Tok: perché no

Vladimir Putin, non prevede di aprire pagine personali sui social network, figuriamoci su Tik Tok. Lo ha precisato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo alla domanda dei giornalisti sulla possibilità che il leader russo seguisse l'esempio del suo amico Silvio Berlusconi, che è apena 'sbarcato' su Tik Tok raccontando una barzelletta che aveva come protagonisti, oltre al Cav e allo stesso Putin, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e Papa Francesco.

Ci sono dei motivi ben precisi sull'assenza di Putin dai social network. Peskov, riporta l'agenzia di stampa Interfax, ha ribadito che Putin non usa il telefono cellulare, non ha account sui social media e non ha intenzione di aprirne, dal momento che ha sufficienti canali per ottenere informazioni e comunicare con i russi. Peskov ha anche osservato che mantenere un account su un social network richiede tempo che il presidente non ha e che difficilmente Putin permetterebbe ad altre persone di gestire i suoi account.

Berlusconi: "Putin è stato spinto dal partito comunista nell'invasione"

"Parlando della Russia volevamo dire il nostro dispiacere per quello che è avvenuto in Ucraina. E' stata una decisione sbagliata, io so che Putin è stato forzato dal suo paese, dalla sua gente, dai suoi uomini, dal partito comunista a intervenire per difendere le repubbliche del Donbass dall'Ucraina, ma adesso si trova ad avere dimostrato che le sue truppe non sono davvero l'armata invincibile".

Sono le parole pronunciate da Silvio Berlusconi, durante un collegamento con la sede regionale di Forza Italia a Padova per la presentazione dei candidati alle elezioni, come riportato dall'Adnkronos. Il leader azzurro, dopo aver affrontato i temi elettorali, si è concesso una riflessione sul conflitto in Ucraina, sottolineando anche come "ci sono delle sanzioni che hanno aumentato la povertà del suo popolo - russo, ndr - Sono andate via dalla Russia tutte le imprese occidentali, si sono creati migliaia e migliaia di disoccupati. L'invasione secondo loro doveva avere una durata di solo due settimane, arrivare a deporre il governo Zelensky e tornare indietro", aggiunge ancora il leader azzurro, con riferimento a Mosca. Ma non è andata per niente così.