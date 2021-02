Governo, Draghi e i ministri hanno giurato al Quirinale: mascherine e nessuna stretta di mano

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha giurato nelle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, leggendo la tradizionale formula di rito: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione". Subito dopo hanno iniziato a giurare i ministri. A scandire le fasi del giuramento per la verbalizzazione il segretario generale della Presidenza delle Repubblica, Ugo Zampetti.

È stata una cerimonia sui generis, studiata per garantire il rispetto delle norme richieste dall'emergenza epidemiologica. Ministri nel Salone delle feste quindi, ma non nella solita tribunetta, seduti invece a distanza e naturalmente tutti con mascherina. Nessuna stretta di mano, solo un saluto finale. Impossibile la presenza di familiari e parenti e ovviamente di giornalisti, fotografi e cameramen, con la possibilità di seguire la cerimonia in streaming. Ingressi anticipati per le procedure anti-Covid, per il tampone che è stato fatto all'ingresso alla compagine di governo.

E il rispetto delle norme anti-pandemia introduce un'altra novità: dopo il presidente del Consiglio e tra un ministro e l'altro sanificata la penna con la quale il premier e i titolari dei vari dicasteri firmano i vari documenti. Presidente della Repubblica, del Consiglio e ministri tutti con mascherina: la distanza non consente infatti di togliere il dispositivo di sicurezza, come ad esempio quando il Capo dello Stato e il premier hanno rilasciato le loro dichiarazioni alla stampa.

Terminata la cerimonia, i ministri si sono quindi trasferiti nel Salone dei Corazzieri per la foto di rito con il Presidente della Repubblica e il premier. Una novità anche questa per garantire il distanziamento richiesto dalle norme anti-pandemia.

I ministri del governo Draghi

Un mix di politici e tecnici compongono il nuovo esecutivo guidato dal'ex capo della Bce.

Il presidente del Consiglio sarà ovviamente Mario Draghi;

Il ministro dell'Economia sarà Daniele Franco;

il ministro della Pubblica Istruzione sarà Patrizio Bianchi;

la ministra dell'Università sarà Maria Cristina Messa;

il ministro della Difesa sarà Lorenzo Guerini;

il ministro dello Sviluppo sarà Giancarlo Giorgetti

Il ministro dell'Agricoltura sarà Stefano Patuanelli

il ministro degli Esteri sarà Luigi Di Maio;

il ministro delle Infrastrutture sarà Enrico Giovannini;

la ministra della Giustizia sarà Marta Cartabia;

il ministro della Cultura sarà Dario Franceschini;

il ministro della Transizione Digitale sarà Vittorio Colao;

il ministro dell'Interno sarà Luciana Lamorgese;

il ministro della Transizione Ecologica sarà Roberto Cingolani;

il ministro della Salute sarà Roberto Speranza;

il ministro del Lavoro sarà Andrea Orlando;

il ministro dei Rapporti con il Parlamento sarà Federico d'Incà;

il ministro della PA sarà Renato Brunetta;

Il ministro delle Autonomie sarà Maria Stella Gelmini

La ministra de Sud sarà Mara Carfagna;

La ministra delle Politiche Giovanili sarà Fabiana Dadone;

La ministra delle Pari Opportunità sarà Elena Bonetti;

La ministra delle disabilità sarà Erika Stefani;

Il ministro del Turismo sarà Massimo Garavaglia;

Il sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri sarà Roberto Garofoli

Il primo Consiglio dei ministri del governo Draghi si terrà alle ore 14 a Palazzo Chigi, dopo il passaggio di consegne tra i due premier e la cerimonia dello scambio della campanella. E, curiosità, a quanto apprende l'Adnkronos prima del Cdm che darà inizio al nuovo corso tutti i ministri verranno sottoposti a tamponi rapidi antigenici. Solo all'esito dei tamponi, potranno accedere alla sala del Consiglio dei ministri.