Antonio Tajani nuovo ministro degli Esteri, chi è

Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, è il ministro degli Esteri del governo guidato da Giorgia Meloni. Sarà anche vicepresidente del Consiglio con Matteo Salvini. Giornailsta, Tajani arriva alla Farnesina forte della sua lunga esperienza al Parlamento europeo dove è stato eletto per la prima volta nel 1994.

Chi è Antonio Tajani, nuovo ministro degli Esteri

Nato a Roma nel 1953, è laureato in Giurisprudenza ed è stato ufficiale dell’Aeronautica militare italiana. Ha il tesserino da giornalista professionista e giornalista parlamentare redattore de Il Settimanale, ha condotto il Giornale radio 1 Rai ed è stato responsabile della redazione romana de Il Giornale. Sposato, due figli, parla francese, spagnolo e inglese.

Tajani è tra i fondatori di Forza Italia. Nel primo governo Berlusconi è stato portavoce del presidente del Consiglio. Nel 1994 è stato eletto al Parlamento europeo con riconferma nel 1999, 2004, 2014 e 2019. Nel 2001 si è candidato a sindaco di Roma nella lista del Popolo delle Libertà, ma ha perso al ballottaggio contro Walter Veltroni.

Dal 2008 al 2010 è stato commissario europeo ai Trasporti e dal 2010 al 2014 vicepresidente della Commissione europea e commissario responsabile di Industria e imprenditoria. Dal 2014 è stato vicepresidente del Parlamento europeo e, candidato del Partito popolare europeo, dal 2017 al 2019 è stato presidente del Parlamento europeo. Dal 2018 è vicepresidente di Forza Italia e dal 2019 vicepresidente del Partito popolare europeo.

Dopo la nascita del governo Draghi, è stato nominato da Berlusconi come coordinatore unico nazionale di Forza Italia. In questo ruolo è affiancato da Anna Maria Bernini come vicecoordinatrice nazionale. Alle elezioni politiche del 25 settembre è stato eletto alla Camera.