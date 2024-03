"Facciamo i test antidroga e psicoattitudinali anche a politici e governanti"

"Se vogliamo farli, i test psicoattitudinali dovrebbero essere fatti sui magistrati ma anche per tutti i settori apicali della pubblica amministrazione, per chi ha responsabilità di governo e per chi si occupa della gestione della cosa pubblica". Lo ha detto il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, nel corso di una conferenza stampa organizzata oggi, mercoledì 27 marzo, in occasione di due ordinanze notificate per altrettanti omicidi. "Dato che ci troviamo dovremmo fare anche narcotest e alcol test, poiché chi è sotto l'effetto di droghe e alcol può fare ragionamenti alterati e può essere sotto ricatto", ha poi aggiunto Gratteri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Video di Massimo Romano/NapoliToday

Le dichiarazioni di Gratteri arrivano a stretto giro di posta rispetto a quanto stabilito dal governo Meloni, che ha dato il via libera ai test psicoattitudinali per l'accesso alla professione dei magistrati, a partire dal 2026. I questionari, tra gli altri aspetti, verranno utilizzati per valutare la personalità dei candidati. Il decreto legislativo, approvato durante l'ultimo Consiglio dei ministri, ha subìto modifiche fino all'ultimo, ma ciò non ha attenuato le proteste dell'associazione nazionale magistrati. L'Anm, infatti, si è detta non soddisfatta e il presidente Giuseppe Santalucia ha criticato aspramente la normativa, definendola "irrazionale" e annunciando la possibilità di mobilitazioni future.

In particolare, sarà il Consiglio superiore della magistratura a designare i docenti universitari specialisti in psicologia che faranno parte della commissione giudicante, su indicazione del consiglio universitario nazionale, organo indipendente degli atenei. Nel decreto legislativo è stata inserita una doppia garanzia: il Csm disciplinerà i test in generale e la commissione esaminatrice prenderà le decisioni specifiche. Gli aspiranti magistrati avranno la possibilità di ripetere l'esame di accesso fino a quattro volte.